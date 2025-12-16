NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Así funcionará la nueva regla de calor extremo que la ATP aplicará en la temporada de 2026 para el tenis masculino

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
La temporada ATP de 2026 empieza el 2 de enero en Australia con la United Cup, un torneo de equipos nacionales.

El mundo de tenis masculino tendrá un nuevo cambio que beneficiará a los jugadores y el extremo calor que suele afectar a los torneos.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció este martes la introducción de una regla para proteger a los tenistas del calor extremo en la temporada de 2026.

Según el comunicado de la organización la nueva regla “se basa en el Índice de Estrés por Calor (Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo - WBGT) e introduce umbrales claros para las medidas de enfriamiento y la suspensión del juego en partidos individuales al mejor de tres sets”.

La ATP explicó que la regla incluye 10 minutos para hacer una pausa para que los jugadores puedan refrescarse.

“Se implementarán medidas de enfriamiento cuando la WBGT alcance 30.1 °C o más durante los dos primeros sets de partidos individuales al mejor de tres”, afirmó.

El ente rector del tenis comentó que cuando esto se active, cualquiera de los dos jugadores podrá solicitar una pausa de 10 minutos para refrescarse después del segundo set.

“Durante la pausa, los jugadores podrán utilizar medidas de enfriamiento, hidratarse, cambiarse de ropa, ducharse y recibir indicaciones de sus entrenadores, bajo la supervisión del personal médico de la ATP”, añade el texto.

Sin embargo, la ATP aclaró que el juego se suspenderá si el WBGT llega a superar los 32.2°C.

Esta nueva regla de calor extremo es para ofrecer un enfoque estructurado y con respaldo médico para poder gestionar las altas temperaturas.

Y tiene el objetivo de “proteger la salud de los jugadores y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones para los espectadores, los árbitros, los recogepelotas y el personal del torneo”.

La ATP, la entidad que gestiona el circuito profesional masculino de tenis, anunció el martes la introducción de una regla como protección contra el calor extremo desde la nueva temporada de 2026, después de las críticas al respecto en torneos recientes.

Hasta ahora, las decisiones sobre las condiciones de juego ligadas a la meteorología y al calor recaían en el supervisor del torneo, de acuerdo con los equipos médicos y los organizadores locales.

En el 2025, el calor fue noticia en varias ocasiones durante la toda temporada de tenis, en la que algunos jugadores se quejaban de esta situación.

"¿Quieren que muera un jugador en la pista?", llegó a preguntar en octubre el danés Holger Rune durante el torneo de Shanghái, donde se superaban los 30 grados centígrados con una tasa de humedad del 80%.

Mientras que las primeras citas individuales están programadas a partir del 5 de enero en Brisbane (Australia) y Hong Kong.

