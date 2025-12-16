NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
F1

Este país acogerá un Gran Premio de la Fórmula 1 en 2027 y 2028: "por fin un circuito real"

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (EFE)
Este lunes la Fórmula 1 anunció que Portugal tendrá un Gran Premio en el calendario de la competencia de 2027 y 2028, regresando así a la principal competición del automovilismo.

El acuerdo que une a la Fórmula 1 con el Autódromo Internacional del Algarve, situado en el sur de Portugal, tiene una vigencia de dos años, por lo que incluye también a la temporada de 2028.

Este circuito de 4,6 km "ofrece a los pilotos un reto técnico con cambios de altitud espectaculares, terminando en un descenso hacia la última curva a la derecha, antes de la recta hacia boxes", explica la F1 en su comunicado.

Aunque no se ha avanzado en definir una fecha concreta para este Gran Premio de Portugal, se cree debería sustituir en el calendario al de Países Bajos, disputado a finales de agosto y que abandona la F1 después de 2026.

El Autódromo Internacional del Algarve se estrenó en el Mundial de F1 en octubre de 2020, durante la pandemia de covid-19, y estuvo en el calendario también otro año, en 2021.

Antes de esa breve etapa, Portugal acogió su primer Gran Premio en 1958 en Oporto, antes de trasladarse en 1959 a Monsanto y luego a Estoril, donde estuvo instalado entre 1984 y 1996.

Fanáticos celebraron la decisión y aseguraron que será un regreso "maravilloso", además, pidieron sumar más circuitos de competencia y menos circuitos callejeros.

