Así se vio el gol olímpico de Di María a Boca Juniors desde "un ángulo privilegiado" en el terreno de juego

Boca Juniors no pudo conseguir su cuarto triunfo consecutivo en el torneo Clausura de Argentina, pero se llevó un empate 1-1 de su visita este domingo al Rosario Central, que igualó la contienda con un gol olímpico de Ángel Di María en un reñido encuentro por la octava fecha.

Y es que el encuentro, como se esperaba, fue parejo y abierto para ambos conjuntos, siendo Boca el primero en mover el marcador con un cabezazo de Rodrigo Battaglia al minuto 19, aunque pronto llegó el empate local en un magnífico tiro de esquina de Di María, sobre los 24, cuando el balón se coló por encima del arquero Leandro Brey.

"Al final, el empate está bien, fue parejo. Venimos haciendo las cosas bien, creamos muchas ocasiones. Yo juego donde me toque, intento hacer lo mejor dentro de la cancha", destacó 'El Fideo'.

Di María, de 37 años, tuvo un duelo particular con Leandro Paredes, quien fue su compañero en la selección argentina campeona del mundo en Catar 2022 y en clubes como Paris Saint-Germain y Juventus.

"Primera vez que juego en contra (de él), así que también lo disfruté muchísimo. Obviamente que parte del gol es por la jerarquía que tiene, por la calidad que tiene, porque si no, creo que este partido terminaba 1-0", afirmó Paredes, por su parte.

Entretanto, el noticiero de ESPN, Sports Center, publicó en sus redes sociales la anotación de Di María desde un ángulo que calificaron como "privilegiado", pues la cámara está ubicada desde la misma visual que tuvo el referente argentino para llevarla a cabo.

Con este resultado, cabe resaltar, Boca queda tercero en el grupo A con 13 unidades, dos puntos por debajo de los líderes Unión y Barracas Central.

En el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, el Xeneize afrontó además un riguroso examen ante un rival directo en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Lo hizo además en el marco de una semana especial atravesada por la ausencia del entrenador Miguel Ángel Russo, incapacitado durante varios días tras ser internado en una clínica en Buenos Aires por una infección urinaria.

El técnico argentino de 69 años, que atraviesa su tercer ciclo al mando de los auriazules, se recuperó hace un par de días y acompañó al plantel en su visita al 'Canalla'.

En su ingreso al estadio, se le vio caminando con lentitud y fragilidad, pero fue muy bien recibido en Rosario, donde también es reconocido como ídolo luego de varias temporadas como DT de Central.

"Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías (...) El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Y si yo estoy trabajando es porque tengo el alta (médica) de todo", señaló Russo en la rueda de prensa posterior al juego.