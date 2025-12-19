Luis Díaz habló de lo que será el duelo de Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 y se refirió al "tiempo que le queda" a James Rodríguez en la selección

El extremo Luis Díaz, quien se ha convertido en uno de los pilares esenciales de la selección Colombia, recientemente habló de uno de los retos que tendrá el próximo año el combinado nacional en la Copa del Mundo de Norteamérica, en el cual enfrentará a Portugal, una de las mejores selecciones del planeta.

En conversación con el diario británico The Guardian, el "Guajiro" se refirió al encuentro con el conjunto "Luso" comandado por CR7, uno de los mejores futbolistas del mundo.

“Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha; ellos tienen a Bruno Fernandes. Será un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”, indicó ‘Luchito’ frente al juego que cierra la fase de grupos del certamen mundialista.

Pero esto no fue todo, el exjugador del Junior de Barranquilla también se refirió a uno de sus principales aliados dentro del terreno de la cancha cada vez que juega con la selección. Se trata del volante James Rodríguez, quien es admirado por el equipo, tanto por su experiencia, su aporte y trayectoria.

“Él es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Él siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos. Además, está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida”, indicó el extremo del Bayern Múnich.

No es para menos esa admiración que siente el equipo por el “10” de la “Tricolor”, quien desde hace 16 años viene escribiendo su propia historia con la absoluta, con la cual suma un total de 122 partidos, en los cuales ha marcado 31 goles y ha hecho 42 asistencias entre juegos amistosos, eliminatorias sudamericanas y mundiales (Brasil 2014 - Rusia 2018).

Son números que el volante cucuteño podría ampliar en la Copa del Mundo de 2026 y después de ella si decide seguir vistiendo los colores de la selección. Ese por lo menos es el anhelo de Luis Díaz, quien espera poder disfrutarlo al ‘10’ mucho más.

“No sé cuánto tiempo le queda, ¡quiero disfrutarlo más! Lo quiero siempre con la selección. Así que, para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros", indicó el ‘Guajiro’.