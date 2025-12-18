NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana - Foto: AFP
Conmebol

Este es el monto que recibirán los equipos de Colombia y Venezuela por clasificar a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana

diciembre 18, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los montos que recibirán los equipos participantes en los torneos Conmebol oscilan entre los 250.000 y los 600.000 dólares.

En la edición 2026 de los torneos Conmebol, tanto Colombia como Venezuela tendrán inicialmente a cuatro representantes por competencia, es decir, cuatro equipos en Libertadores y los otros cuatro en la Sudamericana. Pero inicialmente solo seis de ellos disputarán las fases preliminares.

Tras definirse los clubes clasificados a las competencias internacionales. También se ha conocido la suma que recibirán cada una de estas escuadras durante las primeras fases del torneo.

¿Cuánto ganarán los equipos clasificados a la Copa Libertadores?

Las escuadras que disputen la fase 1 del certamen más prestigioso del continente recibirán una suma de 400.000 dólares, valor que recibirá el Deportivo Táchira de Venezuela y otros cinco clubes que componen esta instancia, en la cual solo tres de ellos lograrán avanzar a la fase 2.

En la segunda fase, equipos como Independiente Medellín y Deportes Tolima de Colombia, junto al conjunto venezolano Carabobo, obtendrán una recompensa de 500.000 dólares.

Si estos clubes logran avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores, recibirán un monto de 600.000 dólares.

Por su parte, escuadras como el Junior, Independiente Santa Fe, Deportivo La Guaira y Universidad Central aseguraron 3.000.000 millones de dólares tras ingresar de manera directa a la fase de grupos. Adicionalmente, podrían recibir 300.000 por cada victoria que sumen en esta instancia.

¿Cuánto ganarán los equipos de clasificados a la Copa Sudamericana?

Por el hecho de haber clasificado a este certamen Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga por Colombia y Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos por Venezuela recibirán una de 225.000 dólares por su participación.

Este valor podrá aumentar a 250.000 dólares para aquellos equipos que jueguen en condición de local.

A comparación de la Copa Libertadores, la Sudamericana solo tendrá una fase previa con un único encuentro entre rivales de su propio país. De allí los vencedores se instalarán en la fase de grupos.

