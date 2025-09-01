Así suena 'Cibeles', la nueva canción de Sergio Ramos en la que entona estrofas por su salida del Real Madrid

El futbolista español Sergio Ramos, quien durante 16 años se desempeñó como jugador del Real Madrid, lanzó su nueva canción en la que entona estrofas por su salida del equipo Merengue hace cinco años.

Se trata del tema musical “Cibeles”, lanzado el 31 de agosto, en el que el defensa de 39 años ha mostrado una nueva faceta artística, dejando en evidencia que su talento va más allá del deporte.

No obstante, parece que su salida del Real Madrid, ocurrida el 17 de junio de 2021, sirvió como inspiración para la canción de poco más de tres minutos de duración.

VEA TAMBIÉN Sergio Ramos, James Rodríguez y tres colombianos más: este es el equipazo que representará a la Liga MX en el All Star en la MLS o

Y es que el futbolista, quien actualmente juega como defensa en el Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México, ha aprovechado “Cibeles” para recordar con cierta tristeza su salida, al punto de dedicar varias estrofas.

En primera instancia, el nombre de la canción hace alusión a la Plaza de Cibeles, una de las plazas más representativas de Madrid, en donde el conjunto blanco desfiló junto con Ramos para celebrar los títulos obtenidos.

Aunque no se menciona puntualmente al Real Madrid, la canción está cargada de muchas frases que hacen relación a lo vivido tras su paso por el equipo: “Te puse corona, tú me pusiste alas, no sabía que eran solo para que me alejaras”, dice.

Asimismo, entona logros en cancha: “Un partido dura 90’, y te di 93 más de la cuenta”, canta, en referencia a un histórico cabezazo al minuto 93 en la final de Champions League 2013-2014.

“Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal, menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual”, tararea en otro aparte.

De acuerdo con una publicación de Ramos en sus redes sociales, con el que anunció el lanzamiento, la canción se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. “Espero que disfrutéis del tema tanto como yo”, escribió.

Según la descripción del video oficial de la canción en la plataforma YouTube, la letra de la canción fue escrita por Sergio Ramos y producida por por Ovy On the Drums (productor colombiano) y YerayMusic.

Los datos históricos indican que Sergio Ramos jugó 671 partidos con el Real Madrid, en los que logró marcar 101 goles y entregó 40 asistencias. Además, logró consolidar un importante palmarés: cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, cinco Ligas de España, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro supercopas de Europa.