Lunes, 08 de septiembre de 2025
Eliminatorias mundialistas

Atención, Venezuela: Brasil anuncia cambios en su nómina para enfrentar a Bolivia en la altura

septiembre 8, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Carlo Ancelotti, técnico de Brasil / FOTO: EFE
El técnico Carlo Ancelotti aseguro que los cambios serán por cansancio, pero le pidió a los que van a jugar “actitud”.

La selección de Brasil, ya clasificada al Mundial 2026, tendrá "cambios" en el partido del martes contra Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto, adelantó este lunes su técnico, el italiano Carlo Ancelotti.

"La idea que tengo es cambiar un poco (...). Estamos evaluando el cansancio de los futbolistas", comentó Ancelotti en conferencia de prensa en Rio de Janeiro, antes del viaje del plantel para la última fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana.

El técnico, de 66 años, reconoció que trabajar en altura es algo "nuevo" para él, pero dijo confiar en su grupo de trabajo.

"No es nada nuevo para el equipo nacional, entonces tengo que confiar en las personas que tienen más información que yo", expresó Carletto, quien analiza cambios de jugadores y de dibujo táctico.

Aseguró que conversó con su hijo, Davide Ancelotti, entrenador de Botafogo, sobre su experiencia en altura en la Copa Libertadores. El club de Rio de Janeiro fue eliminado del torneo en esas condiciones por el ecuatoriano Liga de Quito.

Brasil, tras su victoria 3-0 del jueves ante Chile, subió al segundo puesto de la tabla del clasificatorio sudamericano, con 28 puntos, a diez del líder Argentina.

Ancelotti no podrá contar esta vez con el mediocentro Casemiro, quien deberá cumplir suspensión. Ha sido clave en los primeros partidos de su ciclo como seleccionador de Brasil, iniciado en junio.

"No hay otro jugador brasileño que tenga las características de Casemiro", reconoció el entrenador, aunque asomó como alternativas a Andrey Santos, Bruno Guimarães e incluso un hombre más ofensivo como Lucas Paquetá.

Ancelotti pidió a sus jugadores "actitud": "La llave del éxito es talento más actitud. Talento y cero actitud, no ganan. Cero talento y mucha actitud, no ganan. Una combinación de talento y actitud es que puede ganar".

El seleccionador celebró los 100 partidos como internacional alcanzados por el central Marquinhos. "Es un gran zaguero, uno de los mejores del mundo, con experiencia, con inteligencia, con carácter y con personalidad. Es un gran capitán (...). Merecido", comentó.

