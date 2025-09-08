NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Emotivo video de La Vinotinto de cara al juego crucial ante Colombia por el cupo al repechaje para el Mundial 2026: "Imposible no emocionarse"

septiembre 8, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La selección venezolana enfrentará en un partido crucial a Colombia, este martes en Maturín.

La Vinotinto se enfrentará este martes a Colombia, en Maturín, con el objetivo de sellar su pase al repechaje del Mundial de 2026.

Se espera que miles de personas colmen las gradas del estadio Monumental de Maturín, en donde la selección venezolana se jugará la última carta para clasificar al repechaje de la cita orbital que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa del juego crucial ante la selección cafetera, las redes sociales de La Vinotinto hicieron público un emotivo video de cara al sueño mundialista.

Será que esta vez sí lo logramos”, se escucha decir a Salomón Rondón, el protagonista del audiovisual que tiene una duración de más de un minuto.

Aquí dentro hay algo que no nos deja rendirnos porque recordamos de dónde venimos y que de chamos soñábamos con ponernos esta camisa, cantar el himno con nuestra gente”, agrega.

En el video se observan imágenes de los encuentros que ha disputado La Vinotinto en las Eliminatorias Sudamericanas.

Nos han golpeado, hemos vivido momentos injustos y difíciles que han dolido más que cualquier patada en la cancha, pero aquí con nuestra fe aprendimos a levantarnos, a unirnos, dejar de ser 11 para ser millones”, expresa Rondón.

“Porque la historia no nos abrirá las puertas, tenemos que tumbarlas juntos”, concluye.

Los comentarios en redes sociales de los aficionados venezolanos no se hicieron esperar.

Imposible no emocionarse”; “Así como la campaña de marketing y las hermosas producciones audiovisuales que hacen, ojalá jueguen impecables contra Colombia”; “Vamos Vinotinto sí se puede”; “Mano tengo la recontra fe”, fueron algunas de las reacciones.

Actualmente, la selección venezolana se ubica en la séptima posición con 18 puntos y se está quedando con el cupo al repechaje.

La Vinotinto depende de sí misma para quedarse con ese cupo, aunque Bolivia también tiene chances al ubicarse en la octava posición con 17 unidades.

En la última jornada, Bolivia se medirá a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

