Emotivo video de La Vinotinto de cara al juego crucial ante Colombia por el cupo al repechaje para el Mundial 2026: "Imposible no emocionarse"

La Vinotinto se enfrentará este martes a Colombia, en Maturín, con el objetivo de sellar su pase al repechaje del Mundial de 2026.

Se espera que miles de personas colmen las gradas del estadio Monumental de Maturín, en donde la selección venezolana se jugará la última carta para clasificar al repechaje de la cita orbital que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa del juego crucial ante la selección cafetera, las redes sociales de La Vinotinto hicieron público un emotivo video de cara al sueño mundialista.

“Será que esta vez sí lo logramos”, se escucha decir a Salomón Rondón, el protagonista del audiovisual que tiene una duración de más de un minuto.

“Aquí dentro hay algo que no nos deja rendirnos porque recordamos de dónde venimos y que de chamos soñábamos con ponernos esta camisa, cantar el himno con nuestra gente”, agrega.

En el video se observan imágenes de los encuentros que ha disputado La Vinotinto en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Nos han golpeado, hemos vivido momentos injustos y difíciles que han dolido más que cualquier patada en la cancha, pero aquí con nuestra fe aprendimos a levantarnos, a unirnos, dejar de ser 11 para ser millones”, expresa Rondón.

“Porque la historia no nos abrirá las puertas, tenemos que tumbarlas juntos”, concluye.

Los comentarios en redes sociales de los aficionados venezolanos no se hicieron esperar.

“Imposible no emocionarse”; “Así como la campaña de marketing y las hermosas producciones audiovisuales que hacen, ojalá jueguen impecables contra Colombia”; “Vamos Vinotinto sí se puede”; “Mano tengo la recontra fe”, fueron algunas de las reacciones.

Actualmente, la selección venezolana se ubica en la séptima posición con 18 puntos y se está quedando con el cupo al repechaje.

La Vinotinto depende de sí misma para quedarse con ese cupo, aunque Bolivia también tiene chances al ubicarse en la octava posición con 17 unidades.

En la última jornada, Bolivia se medirá a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.