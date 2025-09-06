La Vinotinto tendrá un amistoso contra una selección top en octubre y espera llegar con el cupo al repechaje del mundial

La selección de fútbol de Argentina se medirá en octubre ante sus pares de Venezuela y de Puerto Rico en dos partidos amistosos en Estados Unidos, informó el sábado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El encuentro contra Venezuela está programado para el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, y el segundo, contra Puerto Rico, para el 13 de octubre en el estadio Soldier Field de Chicago, dijo la AFA en un comunicado.

A este partido, la Vinotinto espera llegar con el cupo al repechaje en el bolsillo, pues todo se definirá en la última fecha de las eliminatorias el 10 de septiembre donde los dirigidos por el ‘Bocha’ Batista enfrenten a Colombia en Maturín y su competencia, Bolivia, se mida de local ante Brasil.

Los escenarios para Venezuela son favorables porque incluso perdiendo, puede quedarse en la séptima casilla de las eliminatorias. A continuación, los resultados con los que la Vinotinto iría al repechaje.

Si Venezuela derrota a Colombia, no tendrá que depender del resultado de Bolivia; si empata, debe esperar que Bolivia no le gane a Brasil; y si pierde, debe esperar que Bolivia no gane, pues si empata con Brasil, igualarían en puntos en la clasificación, pero la Vinotinto se quedaría con el repechaje por diferencia de gol. A Bolivia solo le sirve ganar y esperar que Venezuela no derrote a Colombia.

Esta es la vez que más cerca ha estado Venezuela de acceder por primera vez en su historia a un mundial de mayores, por lo que la fe está intacta y con la mayor probabilidad a su favor, esperan lograr el repechaje y competir de la mejor manera para acceder al mundial.