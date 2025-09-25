Atlético Nacional vs. Millonarios: el clásico de la fecha 13 de la Liga BetPlay Clausura 2025

Este viernes 26 y hasta el próximo domingo 28 de septiembre se disputará la fecha 13 de la Liga BetPlay Clausura, una instancia en la que varios equipos hacen cálculos matemáticos con la finalidad de ser parte de la siguiente instancia del campeonato; es el caso de escuadras como Millonarios, Once Caldas y América de Cali, que de a poco han ido superando los baches futbolísticos.

Encuentros destacados de la jornada 13 del FPC

Atlético Nacional y Millonarios disputarán el clásico de la fecha. Los Verdolagas, bajo la dirección técnica de Diego Arias, quien es el entrenador interino del equipo, buscarán la segunda victoria de la mano del pereirano y sumar de tres con la finalidad de consolidarse dentro de los ocho.

Por su parte, Millonarios, aun con posibilidades remotas de ascender en la tabla general de la competencia y hacerse un lugar para disputar los cuadrangulares, quiere el triunfo; sabe que esa es la única opción que el equipo Embajador tiene para soñar con la tan anhelada estrella de fin de año.

El conjunto capitalino ya sabe qué es ganar en el Atanasio Girardot; en el último duelo entre estas dos escuadras, los Albiazules salieron victoriosos de la mano de Radamel Falcao García en aquel entonces. Pero, sin duda alguna, ambos tienen claro que en esta instancia es a otro precio.

Otro de los juegos destacados de la jornada es entre Deportes Tolima e Independiente Medellín. Por un lado, los Pijaos quieren pasar la página de la derrota en la jornada anterior ante el Bucaramanga, hecho que los llevó a descender un par de casillas en la tabla general.

Entre tanto, los Poderosos en la tercera posición quieren seguir sumando de a tres con la finalidad de consolidarse en la parte alta del campeonato.

Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay Clausura 2025

Viernes 26 de septiembre

Once Caldas vs Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m. Colombia

Fortaleza vs Bucaramanga

Hora: 8:10 p.m Colombia

Sábado 27 de septiembre

Deportivo Pereira vs Unión Magdalena

Hora: 2:00 p.m. Colombia

Alianza FC vs Llaneros

Hora: 4:10 p.m. Colombia

Tolima vs Medellín

Hora: 6:20 p.m. Colombia

Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 7:20 p.m. ET.

Atlético Nacional vs Millonarios

Hora: 8:30 p.m. Colombia

Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 9:30 p.m. ET.

Domingo 28 de septiembre

América vs Envigado

Hora: 2:00 p.m. Colombia

Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 3:00 p.m. ET.

Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Hora: 4:10 p.m. Colombia

Santa Fe vs La Equidad

Hora: 6.20 p.m. Colombia

Junior vs Pasto

Hora: 8.30 p.m. Colombia

Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 9:30 p.m. ET.