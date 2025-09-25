NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Atlético Nacional vs Millonarios, el clásico de la fecha 13 del FPC - Fotos AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional vs. Millonarios: el clásico de la fecha 13 de la Liga BetPlay Clausura 2025

septiembre 25, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los Verdolagas buscarán consolidarse dentro de los ocho, mientras que los Embajadores quieren seguir ascendiendo en la tabla general del campeonato; sueñan con meterse en los cuadrangulares.

Este viernes 26 y hasta el próximo domingo 28 de septiembre se disputará la fecha 13 de la Liga BetPlay Clausura, una instancia en la que varios equipos hacen cálculos matemáticos con la finalidad de ser parte de la siguiente instancia del campeonato; es el caso de escuadras como Millonarios, Once Caldas y América de Cali, que de a poco han ido superando los baches futbolísticos.

Encuentros destacados de la jornada 13 del FPC

Atlético Nacional y Millonarios disputarán el clásico de la fecha. Los Verdolagas, bajo la dirección técnica de Diego Arias, quien es el entrenador interino del equipo, buscarán la segunda victoria de la mano del pereirano y sumar de tres con la finalidad de consolidarse dentro de los ocho.

Por su parte, Millonarios, aun con posibilidades remotas de ascender en la tabla general de la competencia y hacerse un lugar para disputar los cuadrangulares, quiere el triunfo; sabe que esa es la única opción que el equipo Embajador tiene para soñar con la tan anhelada estrella de fin de año.

El conjunto capitalino ya sabe qué es ganar en el Atanasio Girardot; en el último duelo entre estas dos escuadras, los Albiazules salieron victoriosos de la mano de Radamel Falcao García en aquel entonces. Pero, sin duda alguna, ambos tienen claro que en esta instancia es a otro precio.

o

Otro de los juegos destacados de la jornada es entre Deportes Tolima e Independiente Medellín. Por un lado, los Pijaos quieren pasar la página de la derrota en la jornada anterior ante el Bucaramanga, hecho que los llevó a descender un par de casillas en la tabla general.

Entre tanto, los Poderosos en la tercera posición quieren seguir sumando de a tres con la finalidad de consolidarse en la parte alta del campeonato.

Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay Clausura 2025

  • Viernes 26 de septiembre

Once Caldas vs Boyacá Chicó
Hora: 6:00 p.m. Colombia

Fortaleza vs Bucaramanga
Hora: 8:10 p.m Colombia

  • Sábado 27 de septiembre

Deportivo Pereira vs Unión Magdalena
Hora: 2:00 p.m. Colombia

Alianza FC vs Llaneros
Hora: 4:10 p.m. Colombia

Tolima vs Medellín
Hora: 6:20 p.m. Colombia
Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 7:20 p.m. ET.

Atlético Nacional vs Millonarios
Hora: 8:30 p.m. Colombia
Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 9:30 p.m. ET.

  • Domingo 28 de septiembre

América vs Envigado
Hora: 2:00 p.m. Colombia
Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 3:00 p.m. ET.

Águilas Doradas vs Deportivo Cali
Hora: 4:10 p.m. Colombia

Santa Fe vs La Equidad
Hora: 6.20 p.m. Colombia

Junior vs Pasto
Hora: 8.30 p.m. Colombia
Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 9:30 p.m. ET.

