Jueves, 25 de septiembre de 2025
Dayro Moreno calificó como un fracaso la eliminación de la Copa Sudamericana - Foto: EFE
“Es un fracaso”: las palabras de Dayro Moreno, tras la eliminación en la Copa Sudamericana

septiembre 25, 2025
Por: Natalya Baquero González
El Blanco Blanco se despidió del torneo internacional; el equipo colombiano quedó eliminado tras caer en la tanda de penales ante los Matagigantes.

Once Caldas no logró darle manejo a la ventaja que había conseguido en territorio ecuatoriano en el juego de ida ante Independiente del Valle, hecho que fue aprovechado por el equipo de Quito, que logró igualar el global y definir la serie desde el punto blanco del penal, donde fueron más certeros que los cobradores del equipo de Ecuador.

El conjunto manizaleño se despidió de la competencia internacional, en el estadio Palogrande ante su afición; lo que era un ambiente de celebración terminó en tristeza tanto para los más de 26.000 hinchas que asistieron al escenario deportivo, como para la plantilla del equipo, que por descuidos en el mediocampo y en defensa vio cómo el Matagigantes empató el marcador.

El encargado de igualar la serie fue el delantero Michael Hoyos, quien se fue de doble en el juego de vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana, competencia en la que lograron avanzar, luego vencer en la tanda de penales al Once Caldas 5 a 4. De los seis tantos cobrados, el centrocampista Robert Mejía y el guardameta del James Aguirre del Blanco Blanco fallaron.

Una eliminación que causó profunda tristeza tanto al plantel de Manizales como a la afición y a un país que se había ilusionado con la gran campaña que había hecho el equipo en el torneo internacional.

Uno de los más afectados con esta situación fue el delantero y goleador histórico del balompié colombiano Dayro Moreno, que tras finalizado el encuentro hizo un análisis del juego y habló de la ilusión que tenía de avanzar en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

El delantero se mostró devastado por lo sucedido, que calificó como “Es un fracaso, la verdad, una desilusión y tristeza con toda esta gente que vino a apoyar, con toda la hinchada de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor de nosotros”, señaló a los micrófonos de ESPN.

Dayro expresó que una de las principales causas de esta situación se debe a la “desconcentración” que tuvo el equipo, una situación que supieron aprovechar los jugadores de Independiente del Valle: “Al que está desconcentrado le cobran”.

A pesar de la tristeza, el atacante dejó ver que se concentraran en las competencias locales, en las cuales tienen claro que sumar dé a tres podría representar una oportunidad para clasificarse a alguno de los torneos internacionales del próximo año. “Toca seguir y buscar la clasificación en la liga”.

