Bayern Múnich destaca que de lo mejor que le pasó al equipo en 2025 fue contratar al jugador colombiano Luis Díaz

El astro del fútbol colombiano Luis Díaz cerró el 2025 con grandes logros en materia deportiva: uno de ellos fue la clasificación al Mundial 2026 por parte de la Selección Colombia y el segundo fue su fichaje como jugador del Bayern Múnich a finales de julio del presente año.

Precisamente, el legendario equipo alemán publicó un emotivo video en el que muestra las habilidades con el balón de Lucho Díaz mientras porta el icónico sombrero vueltiao: "Inolvidable Luchito, Este 2025 marcó la llegada de Luis Díaz a Múnich, su nuevo hogar", mencionó el club deportivo.

Y no es para menos, tan pronto el guajiro llegó al equipo empezó a mostrar un gran rendimiento en la cancha, donde realizó 13 goles, siete asistencias con 22 partidos jugados, en los que siempre destacó y se llevó la aceptación de la hinchada.

De hecho, el diario deportivo alemán Bild hizo una votación en la que Luis Díaz se llevó el reconocimiento como 'Nuevo Fichaje del Año', mientras que su compañero, el goleador Harry Kane, fue votado como el 'Jugador del Año'.

VEA TAMBIÉN Luis Díaz dijo presente en la goleada del Bayern Múnich antes del parón de la Bundesliga; lo marcó de cabeza o

"Al final, Luís Díaz, fichaje de 65 millones de euros, superó por poco a Lennart Karl (42%) con el 47% de los votos. El colombiano ha dado lo mejor de sí desde su llegada en verano, marcando 13 goles y dando 7 asistencias", mencionó el diario deportivo en su publicación.

Este resultado se dio desde sus primeros partidos, por ejemplo, cuando Lucho Díaz entregó dos asistencias y marcó un gol contra el RasenBallsport Leipzig, equipo que cayó 6 goles a 0 en el marcador final.

A sus 28 años, el colombiano se ha destacado como una de las grandes figuras deportivas de su país. Inició en la Primera B con el Barranquilla FC y pronto ascendió al Junior.

Más adelante, el jugador tuvo un gran debut FC Porto (Portugal) y gracias a su desempeño fue fichado en el Liverpool de Inglaterra, donde obtuvo un gran reconocimiento mundial hasta ser nuevamente fichado por el Bayern Múnich, su actual casa deportiva.

En la Selección Colombia, Lucho Díaz ha obtenido un gran desempeño: logró llegar con el equipo al final de la Copa América 2024, torneo que ganó Argentina y con la dupla de James Rodríguez llevaron a la tricolor al puntaje necesario para clasificar a la próxima Copa del Mundo.

VEA TAMBIÉN Luis Díaz habló de lo que será el duelo de Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 y se refirió al "tiempo que le queda" a James Rodríguez en la selección o

Los retos deportivos para el colombiano están a la vuelta de la esquina, y los aficionados de todo el mundo del colombiano tienen una alta expectativa sobre su papel en el Bayern Múnich y su desempeño con la Selección Colombia.