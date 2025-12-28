NTN24
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Luis Díaz

Bayern Múnich destaca que de lo mejor que le pasó al equipo en 2025 fue contratar al jugador colombiano Luis Díaz

diciembre 28, 2025
Por: Miguel Pedreros
Luis Díaz del Bayern Munich celebra con su compañero de equipo Harry Kane después de marcar el gol del 0-3 durante el partido de fútbol de la Bundesliga-Foto: EFE
Luis Díaz del Bayern Munich celebra con su compañero de equipo Harry Kane después de marcar el gol del 0-3 durante el partido de fútbol de la Bundesliga-Foto: EFE
El legendario equipo alemán publicó un emotivo video en el que muestra las habilidades del jugador con el balón.

El astro del fútbol colombiano Luis Díaz cerró el 2025 con grandes logros en materia deportiva: uno de ellos fue la clasificación al Mundial 2026 por parte de la Selección Colombia y el segundo fue su fichaje como jugador del Bayern Múnich a finales de julio del presente año.

Precisamente, el legendario equipo alemán publicó un emotivo video en el que muestra las habilidades con el balón de Lucho Díaz mientras porta el icónico sombrero vueltiao: "Inolvidable Luchito, Este 2025 marcó la llegada de Luis Díaz a Múnich, su nuevo hogar", mencionó el club deportivo.

Y no es para menos, tan pronto el guajiro llegó al equipo empezó a mostrar un gran rendimiento en la cancha, donde realizó 13 goles, siete asistencias con 22 partidos jugados, en los que siempre destacó y se llevó la aceptación de la hinchada.

De hecho, el diario deportivo alemán Bild hizo una votación en la que Luis Díaz se llevó el reconocimiento como 'Nuevo Fichaje del Año', mientras que su compañero, el goleador Harry Kane, fue votado como el 'Jugador del Año'.

o

"Al final, Luís Díaz, fichaje de 65 millones de euros, superó por poco a Lennart Karl (42%) con el 47% de los votos. El colombiano ha dado lo mejor de sí desde su llegada en verano, marcando 13 goles y dando 7 asistencias", mencionó el diario deportivo en su publicación.

Este resultado se dio desde sus primeros partidos, por ejemplo, cuando Lucho Díaz entregó dos asistencias y marcó un gol contra el RasenBallsport Leipzig, equipo que cayó 6 goles a 0 en el marcador final.

A sus 28 años, el colombiano se ha destacado como una de las grandes figuras deportivas de su país. Inició en la Primera B con el Barranquilla FC y pronto ascendió al Junior.

Más adelante, el jugador tuvo un gran debut FC Porto (Portugal) y gracias a su desempeño fue fichado en el Liverpool de Inglaterra, donde obtuvo un gran reconocimiento mundial hasta ser nuevamente fichado por el Bayern Múnich, su actual casa deportiva.

En la Selección Colombia, Lucho Díaz ha obtenido un gran desempeño: logró llegar con el equipo al final de la Copa América 2024, torneo que ganó Argentina y con la dupla de James Rodríguez llevaron a la tricolor al puntaje necesario para clasificar a la próxima Copa del Mundo.

o

Los retos deportivos para el colombiano están a la vuelta de la esquina, y los aficionados de todo el mundo del colombiano tienen una alta expectativa sobre su papel en el Bayern Múnich y su desempeño con la Selección Colombia.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Selección Colombia

fútbol alemán

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal”: Héctor Schamis sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Emiliano 'Dibu' Martínez (AFP)
Dibu Martínez

Polémicas declaraciones del Dibu Martínez sobre técnicos argentinos dirigiendo otras selecciones: “vos defendés tu bandera”

Calor extremo en el Australia Open | Foto: AFP
Tenis

Así funcionará la nueva regla de calor extremo que la ATP aplicará en la temporada de 2026 para el tenis masculino

El argentino Santiago Montiel. (EFE)
Premio Puskás

Este fue el gol ganador del Premio Puskás: lo marcó un sudamericano tras una chilena improbable desde media distancia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La plataforma X (Twitter) fue multada en Europa - AFP
Redes sociales

Marco Rubio criticó a la Unión Europea por multa a la red social X de Elon Musk y dijo que es un "ataque contra el pueblo estadounidense"

Dictador Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Emiliano 'Dibu' Martínez (AFP)
Dibu Martínez

Polémicas declaraciones del Dibu Martínez sobre técnicos argentinos dirigiendo otras selecciones: “vos defendés tu bandera”

Microplástico

Calentamiento global agravará la dispersión de plásticos y sus impactos, alertan expertos

Comerciantes - Foto Canva de referencia
Comerciantes

⁠La razón por la que expertos sugieren a los pequeños negocios no sumarse a jornadas de descuentos de fin de año como el Black Friday

Calor extremo en el Australia Open | Foto: AFP
Tenis

Así funcionará la nueva regla de calor extremo que la ATP aplicará en la temporada de 2026 para el tenis masculino

El cineasta Rob Reiner junto a su esposa, Michele Singer; y sus hijos: Jake, Romy y Nick | Foto: AFP
Muerte

Autoridades de Los Ángeles habrían detenido al hijo de Rob Reiner tras la muerte del cineasta y su esposa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre