Domingo, 21 de diciembre de 2025
Luis Díaz

Luis Díaz dijo presente en la goleada del Bayern Múnich antes del parón de la Bundesliga; lo marcó de cabeza

diciembre 21, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Luis Díaz y Harry Kane en el Bayern Munich / FOTO: EFE
Luis Díaz y Harry Kane en el Bayern Munich / FOTO: EFE
El guajiro ha sido de los jugadores más destacados del equipo bávaro en esta temporada.

Bayern de Múnich, a pesar de las numerosas bajas, goleó fácilmente (4-0) en su visita al modesto Heidenheim en el último partido de la Bundesliga en 2025, este domingo en la 15ª jornada, donde se confirmó como líder destacado.

La victoria, la decimotercera en quince partidos en este curso liguero, permite además al gigante bávaro asegurar matemáticamente el título honorífico de "campeón de invierno" (líder de la Bundesliga al término de la primera vuelta del campeonato).

o

Bayern acumula 41 puntos de 45 posibles y tiene 9 unidades de ventaja sobre el segundo, Borussia Dortmund (32), que el viernes había vencido 2-0 a Borussia Mönchengladbach.

El margen de los muniqueses es de 12 puntos respecto al tercero, Bayer Leverkusen, que el sábado ganó 3-1 en casa del ahora cuarto clasificado, RB Leipzig, que está también a 12 unidades de la cabeza y que es el gran perdedor de este fin de semana entre los aspirantes al título.

Los números de Bayern asustan y son ya 55 sus goles a favor, todo un récord a estas alturas de la temporada.

o

En el partido de este domingo, el croata Josip Stanisic abrió el marcador en el minuto 15 y el francés Michael Olise amplió la cuenta en el 32.

Durante la segunda mitad, Bayern mantuvo ese margen sin grandes complicaciones, hasta dos zarpazos finales en forma de los tantos del colombiano Luis Díaz (86') y del inglés Harry Kane (90+2').

En la tabla de máximos anotadores del campeonato, Kane se destaca todavía más, ahora con 19 dianas, once de ventaja sobre un trío de perseguidores en el que se encuentra ahora su compañero Luis Díaz, que en su primera temporada en Alemania está siendo uno de los protagonistas.

Las fiestas navideñas traen un parón de tres semanas en la Bundesliga, donde Bayern retomará la actividad el domingo 11 de enero contra Wolfsburgo, en el cierre de la 16ª jornada.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

El atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé. (AFP)
Dembelé

El francés Dembélé ganó el premio The Best de la FIFA y en el equipo ideal del año solo fue incluido un sudamericano que no es argentino ni brasileño

César Farías Rafael Dudamel - Fotos AFP
La Vinotinto

César Farías asegura que Dudamel pudo haber clasificado a La Vinotinto al Mundial, pero expone razón que se lo impidió

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Partido de Colombia en fase de grupos es uno de los más caros del Mundial 2026

Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Foto del portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Cartel de Los Soles

"EE. UU. no mueve un portaviones como el Gerald Ford para hablar sobre algo”: exoficial de inteligencia advierte que está listo para un "ataque sin precedentes"

Narcolancha: Foto: (@Southcom)
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos anunció que bajo la operación Lanza del Sur dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico fueron impactadas

Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández - Fotos AFP
Honduras

La presidente de Honduras dice que expresidente indultado por Trump planifica “un golpe” contra su Gobierno

El atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé. (AFP)
Dembelé

El francés Dembélé ganó el premio The Best de la FIFA y en el equipo ideal del año solo fue incluido un sudamericano que no es argentino ni brasileño

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre