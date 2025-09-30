NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Blessd

Blessd hizo millonario ofrecimiento para adueñarse de un histórico equipo del fútbol colombiano; ya había comprado otro club

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
El cantante paisa Blessd (EFE)
El reguetonero nunca ha ocultado su pasión por el fútbol, es hincha de Atlético Nacional y ya se metió en el negocio.

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, es uno de los cantantes reguetoneros más escuchado en los últimos años, lo que le ha dado reconocimiento, fama y dinero que ha utilizado para diversificar sus negocios.

El artista no solamente tiene amor por la música, sino que también por el fútbol, es fanático del Atlético Nacional de Medellín y quiso llevar esta pasión a otro nivel incursionando en este negocio.

En noviembre del 2024 causó sensación al anunciar que había comprado un equipo de fútbol, al Vendsyssel FF, que actualmente está en la tercera división de Dinamarca, a través del fondo de inversión Legacy Sports Partners.

Ahora, Blessd quiere ser el accionista mayoritario de un equipo del fútbol colombiano que no sería su amado Nacional, sino el Deportivo Pereira.

De acuerdo con información divulgada en el VBAR de Caracol Radio, el reguetonero antioqueño habría ofrecido a los dueños del equipo matecaña 15 millones de dólares, es decir, cerca de 58.800 millones de pesos colombianos para adueñarse del equipo pereirano.

Sin embargo, la oferta no habría cumplido las expectativas de los directivos del Pereira, quienes esperan el doble de lo ofrecido por el cantante para vender al equipo; sin embargo, la puerta no está cerrada y se podría pensar en una negociación.

Actualmente el Pereira tiene complicaciones económicas y sus jugadores en diferentes oportunidades han manifestado inconformidad porque no les pagan sus sueldos; incluso han amenazado con no presentarse a los partidos.

