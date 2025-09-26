NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Deportes

"El 5 que lo cambió todo": los mensajes Messi y otras estrellas del fútbol a Sergio Busquets tras anunciar su retiro

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Sergio Busquets y Lionel Messi - EFE
Sergio Busquets y Lionel Messi - EFE
El centrocampista de 37 años anunció su retiro el jueves 25 de septiembre a través de las redes sociales.

El futbolista español Sergio Busquets anunció su retiro del “Deporte Rey” y se llenó de mensajes de agradecimiento, admiración y apoyo por parte de sus seguidores, así como de varios de sus colegas deportistas.

Mediante un video publicado en las redes sociales, el centrocampista de 37 años aseguró que todo final es un comienzo nuevo. "Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita", escribió en la descripción del mismo.

o

El audiovisual recopiló varios de sus mejores momentos y logros más importantes en el mundo del fútbol, acompañado de una voz en off suya en la que va anunciando su retiro, que se dará una vez finalice la temporada de la MLS.

El clip, de casi tres minutos, fue publicado en la plataforma Instagram donde miles de comentarios, muchos de ellos de seguidores y algunas estrellas del fútbol, se apoderaron de la publicación.

Entre los jugadores que dedicaron algunos minutos de su tiempo para destacar el trabajo de Busquets están el argentino Lionel Messi, Leandro Paredes, Memphis Depay, Iñigo Martinez y otros.

"Juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. ¡Y todavía nos queda un poquito más!", escribió Messi, quien juega con Busquets en Inter de Miami.

Por su parte, Iñigo Martínez destacó la trayectoria del español y el número que portó en varios equipos por los que pasó como el Barcelona. "El 5 que lo cambió todo", comentó.

Depay destacó con un mensaje en inglés en el que catalogó al futbolista como "un jugador legendario y una persona legendaria". "¡Disfruta de tu jubilación! Te lo mereces", añadió.

o

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con España, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Messi.

"Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje", dijo en su despedida.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

Retiro

Futbolistas

Jugadores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, y Yerry Mina, jugador del Cagliari - Fotos: EFE
Selección Colombia

Luis Díaz y Yerry Mina marcaron goles con sus equipos en Europa tras clasificar al Mundial de 2026 con la selección Colombia

FVF/ Entrenador venezolano - Fotos EFE
La Vinotinto

Este es el entrenador interino de La Vinotinto que "será presentado en las próximas horas", según la prensa venezolana

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Periodista da una sentencia para la selección Colombia si no derrota a Bolivia en las eliminatorias: “que se vayan todos”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Isla en Alaska | Foto Canva
Nasa

Una nueva isla emerge en Alaska: el histórico hallazgo registrado por la NASA

Planet On 2025 - Foto: María Paula Gómez
Cine

"Planet On 2025: El Festival de Cine que Despierta la Conciencia Ambiental"

Fernando Delfino
Venevisión

Murió el arquitecto, fashonista y presentador venezolano Fernando Delfino

José Daniel Ferrer, opositor cubano, líder de la Unión Patriótica de Cuba-Foto: EFE
Presos políticos

“La dictadura está asustada con el despliegue militar en el Caribe y busca sembrar el terror”: hermano de José Daniel Ferrer sobre alarmante cifra de presos políticos en Cuba

Leopoldo Maduro se casa con la princesa más rica de Europa | Foto EFE
Venezuela

Un venezolano en la realeza: Leopoldo Maduro Vollmer se une en matrimonio con la princesa Carolina de Liechtenstein

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Juan Carlos Pinzón/ exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda