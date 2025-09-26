"El 5 que lo cambió todo": los mensajes Messi y otras estrellas del fútbol a Sergio Busquets tras anunciar su retiro

El futbolista español Sergio Busquets anunció su retiro del “Deporte Rey” y se llenó de mensajes de agradecimiento, admiración y apoyo por parte de sus seguidores, así como de varios de sus colegas deportistas.

Mediante un video publicado en las redes sociales, el centrocampista de 37 años aseguró que todo final es un comienzo nuevo. "Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita", escribió en la descripción del mismo.

El audiovisual recopiló varios de sus mejores momentos y logros más importantes en el mundo del fútbol, acompañado de una voz en off suya en la que va anunciando su retiro, que se dará una vez finalice la temporada de la MLS.

El clip, de casi tres minutos, fue publicado en la plataforma Instagram donde miles de comentarios, muchos de ellos de seguidores y algunas estrellas del fútbol, se apoderaron de la publicación.

Entre los jugadores que dedicaron algunos minutos de su tiempo para destacar el trabajo de Busquets están el argentino Lionel Messi, Leandro Paredes, Memphis Depay, Iñigo Martinez y otros.

"Juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. ¡Y todavía nos queda un poquito más!", escribió Messi, quien juega con Busquets en Inter de Miami.

Por su parte, Iñigo Martínez destacó la trayectoria del español y el número que portó en varios equipos por los que pasó como el Barcelona. "El 5 que lo cambió todo", comentó.

Depay destacó con un mensaje en inglés en el que catalogó al futbolista como "un jugador legendario y una persona legendaria". "¡Disfruta de tu jubilación! Te lo mereces", añadió.

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con España, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Messi.

"Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje", dijo en su despedida.