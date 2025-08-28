NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Ángel Di María

Campeón del mundo con Argentina habló de Juan Fernando Quintero al ser cuestionado sobre regresar al fútbol de su país: “Como no me salen a mí, no le salen a él”

agosto 28, 2025
Por: Diana Pérez
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Su historia es similar, pues ambos llegaron este año como refuerzos de los equipos que ambos sienten como su casa en Argentina.

El extremo argentino Ángel Di María se encuentra en boca de todos por su reciente actuación con Rosario Central en el partido que disputó contra Newell’s en la jornada 6 de la Primera División de Argentina.

El ‘Fideo’, que le dio el triunfo a su equipo tras anotar el único gol del partido en el minuto 82, habló sobre su rendimiento en la liga argentina y los desafíos que esto representa para él.

Di María comentó que no es tan sencillo adaptarse al fútbol local y para dejar en claro su punto puso de ejemplo al colombiano Juan Fernando Quintero.

En conferencia de prensa postpartido, Ángel afirmó que la liga local no da un respiro, en el que a todos les cuesta poder marcar.

“A todos les cuesta marcar. No solo a nosotros, también a River, que ganaba 1-0 y le terminaron empataron el partido en el minuto 95”, empezó diciendo.

Di María agregó: “dicen que no estoy arrancando, y que las cosas no me salen; pero como no me salen a mí, no le salen a Quintero cuando juega con River, no le sale a ningún jugador del fútbol argentino que volvió”.

“Al único que vi que le va bien que volvió es a Montiel que está bien porque es defensor y es distinto, pero los que jugamos arriba lo sentimos mucho más. Hay que ir encontrando los momentos dentro del partido, las cosas se van a ir dando”, puntualizó.

Y señaló: “Es la realidad: el fútbol argentino es muy friccionado, no te da respiro”.

El partido del que habla Di María, fue el pasado; en el que River se enfrentó a Lanús por la sexta fecha de la liga y cuando iba ganando 1-0, pero el conjunto local empató el partido, sobre el final, en el 90+5.

De las dos fechas, los nombres más sonados en la jornada fueron precisamente Ángel Di María y Juan Fernando Quintero, ambos destacados por ayudar al resultado de sus equipos en el fútbol argentino.

El ‘Fideo’ dejó Benfica y volvió al club en el que debutó como profesional, Rosario Central; mientras que Quintero se fue de América de Cali y volvió al club con el que le ha dado tantas alegrías, River Plate.

Temas relacionados:

Ángel Di María

Juan Fernando Quintero

Fútbol argentino

River Plate

Futbolistas

