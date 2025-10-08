NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Selección Colombia

Campeón del mundo con Brasil analizó a la ‘Tricolor’ y su regresó a una cita mundialista: “es una selección con grandes jugadores”

octubre 8, 2025
Por: Diana Pérez
Exfutbolistas brasileños: Ronaldo Nazário, Cafú y Rivaldo | Foto: EFE
Exfutbolistas brasileños: Ronaldo Nazário, Cafú y Rivaldo | Foto: EFE
El referente de la ‘verdeamarela’ afirmó que es importante un equipo tenga dos factores para ganar la mundial: el alto nivel de los jugadores y la unión.

Recientemente un campeón del mundo con la selección de Brasil ha hablado sobre Colombia y su visión de los jugadores cafeteros.

El exfutbolista Cafú, campeón del mundo con la ‘verdeamarela’ en 1994 y 2004, comentó lo que piensa de la selección dirigida por Néstor Lorenzo.

El exlateral del AC Milan asistió al evento de la presentación del balón 'Trionda', el cual se usará en el Mundial de 2026, en donde explicó el papel que pueden tener algunas selecciones sudamericanas.

Cafú señaló: “me encanta seguir a la selección de Colombia porque es una selección que tiene grandes jugadores”.

Además, aseguró que los futbolistas colombianos que actualmente juegan en Brasil tienen “mucho nivel” y que ese talento los ha llevado a Inglaterra o Portugal.

o

“Siento que Brasil y Colombia tienen el mismo ADN para jugar al fútbol, un fútbol alegra y feliz. Y me pone contento tener de nuevo a Colombia en un mundial”, añadió.

El referente de la ‘verdeamarela’ afirmó que es importante, desde su perspectiva, que un equipo tenga dos factores para ganar la Copa del Mundo: el alto nivel de los jugadores y la unión.

“Hay que tener jugadores top para ser una gran familia y tener una gran familia también te ayuda a tener jugadores en alto nivel. Estos dos van de la mano y lograrlo da opciones de ser campeones”, puntualizó.

Las expectativas ante el papel que debe hacer la ‘Tricolor’ en el próximo mundial es muy grande.

Es tanta las expectativas que se tienen en la subcampeona de América, que uno de sus más grandes referentes ha explicado que es momento que el conjunto nacional dispute su primera final mundialista.

Hace unos días, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue contundente y comentó que ve a Colombia en la final del torneo.

En diálogo con los periodistas Andrés Cantor y Daniel Chapela en el programa ‘Fútbol de Primera’, cuando fue cuestionado sobre si hablaba en serio dijo: “Yo soy serio y siempre me comprometo. Esto no es presión, ya es hora”.

El conjunto nacional se prepara para enfrentar los dos partidos amistosos que tiene con dos de los tres anfitriones del Mundial de 2026, México y Canadá.

