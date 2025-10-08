NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Mundial 2026

FIFA oficializa la clasificación de selección histórica al Mundial de 2026 que no asistía desde hace ocho años

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Clasificación de Egipto al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Son 19 las selecciones clasificadas al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una nueva selección logró su clasificación al Mundial de 2026, tras ocho años sin asistir, y se une al selecto grupo de equipos que tiene asegurado cupo a la cita orbital.

Se trata de Egipto, que este miércoles se clasificó al Mundial 2026 de fútbol al golear 3-0 a Yibuti en Casablanca, en un partido en el que brilló con un doblete su estrella Mohamed Salah.

Es la cuarta vez en su historia que Egipto participará en el Mundial, que se celebrará a mediados del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. La nación del norte de África participó previamente en las ediciones 1934, 1990 y 2018.

Ibrahim Adel (8') y Mohamed Salah (13', 84') anotaron los goles de un partido que se disputó en Marruecos debido a la no elegibilidad de los estadios de Yibuti. En el partido de ida, Egipto se había impuesto 6-0.

Así, Egipto termina oficialmente como líder del Grupo A de las clasificaciones africanas, con un total de 23 puntos y 5 unidades de ventaja sobre Burkina Faso, que termina 2ª con 18 puntos.

Guiados por Salah, estrella en el fútbol europeo gracias a sus años en Liverpool, los egipcios saltaron al césped con la necesidad de ganar para asegurar su boleto independientemente de los resultados del resto de partidos de la novena jornada del grupo.

Los Faraones se perdieron el último Mundial 2022 de Catar, luego de haber caído en la eliminatoria contra Senegal en penales.

La última participación de Egipto fue en el Mundial 2018 de Rusia, en el que perdió sus tres partidos de fase de grupos.

Estas son las selecciones clasificadas al Mundial de 2026:

  • Estados Unidos (Concacaf)
  • Canadá (Concacaf)
  • México (Concacaf)
  • Japón (AFC)
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Argentina (Conmebol)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Brasil (Conmebol)
  • Ecuador (Conmebol)
  • Uruguay (Conmebol)
  • Paraguay (Conmebol)
  • Colombia (Conmebol)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
  • Egipto (CAF)

