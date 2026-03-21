Campeón del mundo con Brasil causó polémica al afirmar que Neymar es mejor que Messi: "Es mejor que todo el mundo"

Aunque la discusión de siempre parece centrarse en cuál de los dos, si Messi o Cristiano Ronaldo, es el mejor futbolista del mundo de las últimas décadas e incluso de la historia, un exmundialista con Brasil ha decidido descartar esto y poner a otro gran nombre por encima de los artilleros.

El reconocido futbolista brasileño Marcos Evangelista de Moraes, mejor conocido como Cafú, afirmó que ni Messi ni Cristiano Ronaldo son los mejores del mundo, y que quien los supera a ambos es Neymar Jr.

Descartando por completo al portugués y poniéndolo por encima de 'La Pulga', para el histórico de la 'verdeamarela' Neymar es mejor.

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Cafú explicó sus polémicas declaraciones durante su participación en el podcast 'Podpah' diciendo: "Desde mi punto de vista, Neymar es mejor que Messi".

El excapitán de la selección de Brasil, expresó que tal vez el compromiso que tiene el artillero argentino es diferente, pero que "de estas últimas generaciones, Neymar es mejor que todos. Neymar es mejor que todo el mundo".

Y reiteró su postura sobre el interminable debate de quién es mejor señalando que el atacante del Santos es "mejor que Messi, mejor que Cristiano, que Mbappé".

Esto porque considera que 'Ney' tiene "más recursos, sin duda, Calidad técnica. Golpea a cualquiera de ellos".

"Ahora, en cuanto a compromiso; usted tiene razón, Cristiano Ronaldo. En términos de compromiso Cristiano", puntualizó.

Cafú comentó que si se toma técnicamente "Messi, Neymar y un Ronaldinho, técnicamente son mejor que Cristiano Ronaldo. Pero el compromiso y el profesionalismo de Cristiano Ronaldo supera a esos tres".

Las palabras del experimentado futbolista llegan justo cuando el rendimiento del artillero brasileño no se encuentra en su mejor momento y cuando fue, nuevamente, descartado para ser llamado a la selección nacional.

Pese a la especulación, el entrenador italiano Carlo Ancelotti no convocó al artillero del Santos y muchas son las dudas sobre las razones que tiene para apartarlo del equipo. Ante las dudas, Ancelotti fue contundente y reveló el motivo por el qué decidió no llamarlo.

En rueda de prensa, tras anunciar a los futbolistas convocados, el experimentado técnico comentó: "¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%".

Las palabras del exentrenador del Real Madrid no le sentaron nada bien a Neymar, quien habló al respecto. Durante una transmisión de la Kings League de Brasil, el atacante del Santos se refirió al hecho de no ser llamado a la 'verdeamarela'.

'Ney' señaló: "obviamente estoy fastidiado y triste por no haber sido convocado, pero el enfoque sigue siendo el mismo día tras día".

El exartillero del PSG y el Barcelona complementó diciendo: "Vamos a lograr nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto".