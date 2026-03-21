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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Balón de Oro

No fue Messi, tampoco Cristiano Ronaldo: futbolista élite ofreció su Balón de Oro a un museo en Europa

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Balón de Oro - Foto de referencia - EFE
Balón de Oro - Foto de referencia - EFE
A pesar de sus 40 años, este jugador está demostrando que aún mantiene un alto nivel competitivo, y es uno de los elementos más destacados de su club en la actual campaña.

El futbolista croata Luka Modrić prestó su Balón de Oro 2018 al museo del AC Milan en San Siro como un gesto de afecto y cortesía hacia el club italiano.

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Con esta acción, el experimentado mediocampista busca compartir su mayor logro individual con la afición 'rossoneri'.

El croata entregó oficialmente el trofeo que ganó en 2018 al Museo Mondo Milan, ubicado en la sede del AC Milan (Casa Milan), el pasado 19 de marzo.

El jugador croata ha expresado que jugar en el AC Milan era un sueño de la infancia, inspirado por su ídolo Zvonimir Boban.

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Su Balón de Oro ahora se encuentra junto a los de otras leyendas del club como Gianni Rivera, Ruud Gullit, Marco van Basten, George Weah, Andriy Shevchenko y Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como ‘Kaká’.

A pesar de sus 40 años, Modrić está demostrando en el Milan que aún mantiene un alto nivel competitivo, siendo uno de los jugadores más destacados de la actual campaña.

Modrić, vale recapitular, se despidió del Real Madrid en mayo de 2025 como el jugador más laureado en la historia del club, alcanzando un total de 28 títulos oficiales.

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El croata superó el récord histórico de Nacho Fernández tras conquistar la Supercopa de Europa en agosto de 2024 y sumó su último trofeo con la Copa Intercontinental en diciembre de ese mismo año.

Modrić fue finalista y capitán de la Selección de Croacia en la Copa del Mundo Rusia 2018. Aunque perdieron la final 4-2 ante Francia, su rendimiento excepcional lo llevó a ganar el Balón de Oro del torneo como mejor jugador de la competición.

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