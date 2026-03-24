NTN24
Martes, 24 de marzo de 2026
Martes, 24 de marzo de 2026
Fútbol - Foto referencia Canva
Fútbol - Foto referencia Canva
Atlético de Madrid

Campeón del Mundo dejará las filas del Atlético de Madrid para sumarse a la MLS

marzo 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
El máximo goleador en la historia de los ‘colchoneros’ emprenderá un nuevo desafío en la MLS la próxima temporada.

El campeón del mundo con Francia, Antoine Griezmann, pondrá punto final a su vínculo con el Atlético de Madrid una vez culmine la temporada 2025/2026 con el conjunto español para sumarse a la MLS de los Estados Unidos.

La noticia la dio a conocer el conjunto ‘colchonero’ por medio de un comunicado, en el cual anuncia que llegaron a un acuerdo para que el delantero francés vaya al Orlando City a mediados de este 2026.

"El Atlético de Madrid y el Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, expresó la escuadra española en su portal web.

Tras 10 temporadas y tres títulos, el máximo goleador en la historia del conjunto colchonero deja el fútbol europeo para emprender un nuevo reto en su carrera futbolística.

Antoine Griezmann, quien se sumó a las filas del Atlético de Madrid en el año 2014, cuenta en su historial con un total de 211 tantos con el conjunto español, con el cual levantó la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018. Una lista que se puede ampliar teniendo en cuenta que los rojiblancos disputarán la gran final de la Copa del Rey y jugarán en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

o

Pero estos no son los únicos logros que destacan al campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, pues durante estos cerca de 11 años con los ‘Colchoneros’ lo llevan a convertirse en el cuarto jugador en la historia con 448 partidos.

Tras hacerse oficial su vinculación al Orlando City de la Major League Soccer, el futbolista de 35 años publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, por medio del cual manifiesta su agradecimiento al Atlético de Madrid y su afición.

Emotivas palabras de Antoine Griezmann a los rojiblancos

El experimentado delantero destacó las emociones que ha vivido con el club español al que arribó en 2014.

No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. “Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”, expresó el atacante en sus redes sociales.

o

Teniendo en cuenta que aún le quedan meses de competencias con el Atlético de Madrid, tiene claros sus objetivos con los ‘colchoneros’.

“Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices (…) Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre”, sentenció.

Una vez finalice su vínculo con el Atlético de Madrid, se sumará a las filas del Orlando City, con el cual firmó contrato hasta la temporada 2027/2028.

Temas relacionados:

Atlético de Madrid

Antoine Griezmann

Fútbol español

Orlando

MLS

Francia

Campeón

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"La captura de Maduro no solo es buena para los venezolanos, también es buena para los intereses de los norteamericanos": Franklin Camargo, analista político

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Accidente aéreo militar en Colombia deja 70 muertos.
Accidente aéreo

Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos

Preso - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Foto: EFE
España

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Herido tras accidente aéreo en Putumayo es trasladado por organismos de rescate - Foto Fuerzas Militares de Colombia
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia confirma que ya fueron encontrados los cuerpos de los desaparecidos tras accidente aéreo y la cifra de fallecidos ascendió

Accidente aéreo en Putumayo - Foto EFE
Accidente aéreo

Oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana explica características del avión Hércules que se accidentó en Putumayo

Más de Deportes

Ver más
e
Clásico Mundial de Béisbol

Abuelo venezolano conmueve las redes sociales al seguir el Clásico Mundial en un televisor antiguo: "Las cosas bellas que nos deja este campeonato"

Derrick Jones, exjugador del Columbus Crew de la MLS - Foto: EFE
MLS

La MLS suspende a dos jugadores de por vida vinculados en "apuestas excesivas"

Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, estrellas de la NBA - Fotos de referencia: EFE
NBA

Ni Michael Jordan ni Kobe Bryant: este es el nuevo récord alcanzado por LeBron James en la NBA

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio se pronuncia sobre anuncio de apertura económica del régimen cubano: "Eso no va a arreglar las cosas"

Elecciones Colombia | Foto referencia: EFE
Elecciones

Ley seca en Bogotá por elecciones este domingo 8 de marzo: ¿cuándo inicia?

Óscar

Ganadores de los Premios Oscar: Jessie Buckley y Michael B. Jordan ganaron en las categorías a Mejor Actriz y Actor

Donald Trump en la Base Conjunta Andrews - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que Estados Unidos comenzará "pronto" a escoltar buques a través del estrecho de Ormuz para protegerlos de cualquier ataque iraní

Foto de referencia (Canva)
Vehículos

Reconocida marca de lujo ordena revisión de cientos de miles de vehículos por riesgo de incendio

e
Clásico Mundial de Béisbol

Abuelo venezolano conmueve las redes sociales al seguir el Clásico Mundial en un televisor antiguo: "Las cosas bellas que nos deja este campeonato"

Avión de Air France - Foto de referencia: EFE
Aerolíneas

Aerolínea europea anuncia suspensión de vuelos a Cuba por escasez de combustible

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre