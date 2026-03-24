Campeón del Mundo dejará las filas del Atlético de Madrid para sumarse a la MLS

El campeón del mundo con Francia, Antoine Griezmann, pondrá punto final a su vínculo con el Atlético de Madrid una vez culmine la temporada 2025/2026 con el conjunto español para sumarse a la MLS de los Estados Unidos.

La noticia la dio a conocer el conjunto ‘colchonero’ por medio de un comunicado, en el cual anuncia que llegaron a un acuerdo para que el delantero francés vaya al Orlando City a mediados de este 2026.

"El Atlético de Madrid y el Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, expresó la escuadra española en su portal web.

Tras 10 temporadas y tres títulos, el máximo goleador en la historia del conjunto colchonero deja el fútbol europeo para emprender un nuevo reto en su carrera futbolística.

Antoine Griezmann, quien se sumó a las filas del Atlético de Madrid en el año 2014, cuenta en su historial con un total de 211 tantos con el conjunto español, con el cual levantó la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018. Una lista que se puede ampliar teniendo en cuenta que los rojiblancos disputarán la gran final de la Copa del Rey y jugarán en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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Pero estos no son los únicos logros que destacan al campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, pues durante estos cerca de 11 años con los ‘Colchoneros’ lo llevan a convertirse en el cuarto jugador en la historia con 448 partidos.

Tras hacerse oficial su vinculación al Orlando City de la Major League Soccer, el futbolista de 35 años publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, por medio del cual manifiesta su agradecimiento al Atlético de Madrid y su afición.

Emotivas palabras de Antoine Griezmann a los rojiblancos

El experimentado delantero destacó las emociones que ha vivido con el club español al que arribó en 2014.

No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. “Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”, expresó el atacante en sus redes sociales.

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Teniendo en cuenta que aún le quedan meses de competencias con el Atlético de Madrid, tiene claros sus objetivos con los ‘colchoneros’.

“Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices (…) Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre”, sentenció.

Una vez finalice su vínculo con el Atlético de Madrid, se sumará a las filas del Orlando City, con el cual firmó contrato hasta la temporada 2027/2028.