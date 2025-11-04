Carlo Ancelotti fue contundente sobre la ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil: “Necesitamos jugadores que estén en plena forma física”

Ya se conoció la lista de convocados con los que el italiano Carlo Ancelotti contará para que Brasil dispute sus dos partidos amistosos de este mes contra Senegal y Túnez.

Sin embargo, en dicha convocatoria, una vez más, el delantero Neymar no fue incluido en la lista y su ausencia pone en duda su participación en el Mundial de 2026.

Ante esto, el extécnico del Real Madrid habló de la ausencia del artillero en el banquillo ‘verdeamarela’.

Durante la conferencia de prensa en la que entregó el listado de los 23 convocados, Ancelotti explicó la ausencia de Neymar.

El entrenador italiano aseguró que ha hablado con ‘Ney’ y están esperando cuándo se recupera de su lesión.

Pero hizo énfasis en que “puede que lleve jugadores que nos ayuden durante unos minutos. A quienes no llevaré es a alguien que no tenga la intensidad necesaria para el Mundial”.

“De ninguna manera. Necesitamos jugadores que estén en plena forma física”, agregó el experimentado entrenador.

Además, Ancelotti detalló que no necesitan poner a prueba a Neymar porque todo el mundo “lo conoce, sus condiciones”.

“Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, sentenció.

Lo cierto es que desde que el italiano asumió la dirigencia del banquillo brasileño, son muchos los pedidos para que convoque al artillero del Santos.

Tras terminar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, Ancelotti también habló sobre el futuro del jugador en el combinado nacional.

En entrevista con el medio France Football, el experimentado técnico reveló que la razón por la que no lo convocó es porque el jugador presentó un “pequeño problema” en la última semana.

“Una selección debe llamar a los más talentosos, pero un jugador con talento también debe estar en buena forma física, debe estar al 100% y no al 80%”, empezó diciendo.

El exentrenador del Real Madrid continuó diciendo: “ahora esta Neymar, que tuvo un pequeño problema en la última semana. A Neymar no necesitamos testearlo”.

“Todo el mundo conoce a Neymar, toda la comisión, toda la selección, todos los torcedores de Brasil conocen muy bien a Neymar”, añadió.

Esto resolvería un poco las dudas del futuro del artillero en la selección y en su próximo reto que es conquistar el Mundial de 2026.

No obstante, el atacante no ve su nombre en la lista de convocados del conjunto nacional desde el 17 de octubre de 2023.

Y aunque muchos lo piden, parece que Neymar no tiene tanto interés en volver puesto que considera que no tiene que demostrarle nada a nadie, Ancelotti incluido.