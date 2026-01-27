NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Ciclistas

Ciclista Jay Vine fue operado con éxito de una fractura tras chocar con un canguro en el Tour Down Under: en las imágenes del inusual accidente se ve habilidoso ‘escape’ del marsupial

enero 27, 2026
Por: Diana Pérez
Vine, de 30 años, no volverá a competir hasta que esté recuperado completamente de esta lesión.

Este martes, se informó que el ciclista australiano Jay Vine fue operado con éxito tras sufrir una fractura en la muñeca luego de chocar contra un canguro durante la última etapa del Tour Down Under el pasado fin de semana.

El corredor del UAE Team Emirates conquistó el Tour Down Under al término de la quinta y última etapa. Sin embargo, su triunfo se vio empañado debido a un incidente relacionado con un canguro.

Según se conoció, Vine se cayó de la bicicleta tras chocar con un canguro cuando aún no había recorrido la mitad de la quinta etapa, de 169,8 km, el pasado domingo.

Por ello, su equipo informó que el corredor tuvo que pasar por el quirófano en donde le realizaron una operación que salió exitosa.

Por medio de un comunicado, el director médico del UAE, Adrian Rotunno aseguró que: "Después de la carrera, Jay informó de que sentía dolor en la muñeca debido a la caída sufrida durante la última etapa".

"Tras un examen médico, se descubrió que había sufrido una importante fractura del escafoides de la muñeca izquierda y fue operado con éxito el martes por la mañana", agregó.

Vine, de 30 años, no volverá a competir hasta que esté recuperado completamente de esta lesión.

"Dos canguros se cruzaron en el pelotón cuando íbamos a 50 km/h y acabé chocando con uno de ellos", explicó Vine tras la carrera.

"Por suerte, estoy bien y contento de haber podido mantener el maillot de líder y ganar la general", añadió el ciclista de 30 años.

En las imágenes del inusual accidente se ve la habilidoso manera como el marsupial logró escapar al parecer sano en medio de la aglomeración de ciclistas que frenaron tras ver la caída de Vine.

