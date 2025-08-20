Colombia arrasó en patinaje y se impone con nuevas medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se llevan a cabo en Asunción, Paraguay, están a punto de terminar y con el final del torneo los deportistas colombianos supieron demostrar su valía.

Los colombianos han demostrado porqué son los mejores en el patinaje, al tener entre sus preseas 8 medallas de oro.

Este miércoles, los colombianos comandan el patinaje de velocidad en los Juegos Panamericanos Junior sobrepasando tanto en las categorías de masculino y femenino a países como Chile, Ecuador y Venezuela.

La colombiana Yicel Giraldo le entregó a su país otra medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros por puntos individual.

Giraldo se impuso con 25 puntos, superando a la chilena Camila Carreño, quien obtuvo 24 puntos y se quedó con la medalla de plata.

La venezolana Daniela Bustamante, quien sumó 12 unidades, se metió en el podio y se quedó con la medalla de bronce.

La patinadora Kollin Castro se llevó la medalla de oro en los 500 metros + distancia parando el reloj en 46.023, mientras que la salvadoreña Ivonne Nóchez detuvo el reloj en 47.014.

Y la chilena Catalina Lorca se había quedado con el bronce con 47.492, pero fue sancionada, por lo tanto, al podio ingresó la venezolana Wilmary Toro con 47.654.

Los hombres no se quedaron atrás y el colombiano Santiago Vásquez se consagró campeón en la modalidad de 500 metros + distancia individual masculino.

Vásquez obtuvo 43.636, seguido por el estadounidense Jacob Melton con 43.790 y el ecuatoriano Jeremy Ulcuango con 43.883.

Sebastián Florez se llevó el oro en la modalidad de 10.000 metros eliminación individual masculino con un tiempo de 15:36.860, seguido por el ecuatoriano Nicolás García con 15:36.870 y el chileno Gabriel Reyes con 15:37.573.

Florez también se quedó con la medalla de plata en modalidad de 5.000 metros por puntos individual masculino siendo superado por el ecuatoriano García.

Colombia es el segundo país en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior con un total de 85 medallas: 36 de oro, 21 de plata y 28 bronce.

Los cafeteros son superados por Brasil, que cuenta hasta el momento con 139 medallas: 59 de oro, 34 de plata y 46 de bronce.

Estados Unidos es tercero con 99, seguido por México con 95 y finalizando el top 5 está Argentina con 67 preseas.

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 empezaron el pasado 9 de agosto y finalizan el próximo 23 de agosto.