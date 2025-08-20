NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Carlos Valderrama

El Pibe Valderrama no se guardó nada y envió indirecta para Néstor Lorenzo tras doblete de Dayro Moreno en Copa Sudamericana

agosto 20, 2025
Por: Diana Pérez
Pibe Valderrama (EFE)
Pibe Valderrama (EFE)
La última vez que Dayro portó los colores de la selección fue en septiembre de 2016, durante la era del argentino José Néstor Pékerman.

Con el triunfo del Once Caldas ante Huracán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el nombre del delantero Dayro Moreno vuelve a acaparar los titulares de los principales medios en Colombia.

La razón no es solo por el doblete en el triunfo del ‘Blanco Blanco’, ni tampoco porque sea el goleador del torneo, sino porque uno de los grandes referentes de la selección Colombia lo pide de regreso en el equipo nacional.

Se trata de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien lanzó lo que sería una indirecta para al actual entrenador de la ‘Tricolor’, Néstor Lorenzo.

o

En una publicación que realizó el medio ESPN Colombia en redes sobre el doblete de Dayro, el Pibe comentó: “¿Será que ahora si lo llaman a selección Colombia? Merecido”.

Sin embargo, los delanteros para la doble y última fecha FIFA serían los que vienen siendo convocados por el argentino desde hace tiempo.

Pero no es la primera vez que el exfutbolista pide que Moreno sea convocado para portar los colores de la camiseta del conjunto nacional.

En abril de este año, Valderrama cuando se encontró en el aeropuerto con Moreno le dijo: “¡Hey, loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la selección”.

La última vez que Dayro, de 39 años, portó los colores de la selección Colombia fue en septiembre de 2016, durante la era del argentino José Néstor Pékerman.

Desde entonces no ha vuelto a ser convocado al equipo nacional, pero al convertirse en el goleador histórico del país con 370 goles sobrepasando a Falcao García, es pedido nuevamente para ser tenido en cuenta.

Temas relacionados:

Carlos Valderrama

Dayro Moreno

Selección Colombia

Néstor Lorenzo

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá la flota de Estados Unidos en el Caribe atacar botes, submarinos o aeronaves de Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Leyenda del Bayern Múnich cuestionó el fichaje de Luis Díaz - Fotos: AFP
Luis Díaz

Leyenda del Bayern Múnich cuestionó el fichaje de Luis Díaz: “ya tiene 28 años, deben tener una gran confianza”

La Vinotinto en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados reaccionan tras hacerse oficial traspaso de jugador de La Vinotinto a equipo de tercera división de Italia: "Era mejor la MLS"

Luis Díaz con el Liverpool - Foto EFE
Luis Díaz

La condición que Luis Díaz le habría puesto al Liverpool para no aceptar oferta de otro grande de Europa que ha vuelto a mostrar interés

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Presidente de Colombia Gustavo Petro-Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro publicó la solicitud formal a Nicaragua para pedir en extradición a exfuncionario que recibió ayuda de la embajada de Colombia en Managua

Leyenda del Bayern Múnich cuestionó el fichaje de Luis Díaz - Fotos: AFP
Luis Díaz

Leyenda del Bayern Múnich cuestionó el fichaje de Luis Díaz: “ya tiene 28 años, deben tener una gran confianza”

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

"Sus días están contados, la libertad de Venezuela se acerca y la justicia no tendrá piedad con este narcodictador": congresista republicana María Elvira Salazar

Presos políticos en Venezuela

Presa política con embarazo de alto riesgo es llevada de emergencia al hospital

La Vinotinto en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
La Vinotinto

Aficionados reaccionan tras hacerse oficial traspaso de jugador de La Vinotinto a equipo de tercera división de Italia: "Era mejor la MLS"

Shakira y Antonio de la Rúa en los años en que estuvieron juntos. (EFE)
Shakira

"Merecen una segunda oportunidad": inesperada cena entre Shakira y su expareja en San Diego revive capítulo amoroso

Critican a Zion por su último concierto en Medellín / FOTO: EFE
Polémica

Zion responde a las críticas que le han hecho por sus raros movimientos y extraña manera de actuar en un concierto en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano