El Pibe Valderrama no se guardó nada y envió indirecta para Néstor Lorenzo tras doblete de Dayro Moreno en Copa Sudamericana

Con el triunfo del Once Caldas ante Huracán en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el nombre del delantero Dayro Moreno vuelve a acaparar los titulares de los principales medios en Colombia.

La razón no es solo por el doblete en el triunfo del ‘Blanco Blanco’, ni tampoco porque sea el goleador del torneo, sino porque uno de los grandes referentes de la selección Colombia lo pide de regreso en el equipo nacional.

Se trata de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien lanzó lo que sería una indirecta para al actual entrenador de la ‘Tricolor’, Néstor Lorenzo.

En una publicación que realizó el medio ESPN Colombia en redes sobre el doblete de Dayro, el Pibe comentó: “¿Será que ahora si lo llaman a selección Colombia? Merecido”.

Sin embargo, los delanteros para la doble y última fecha FIFA serían los que vienen siendo convocados por el argentino desde hace tiempo.

Pero no es la primera vez que el exfutbolista pide que Moreno sea convocado para portar los colores de la camiseta del conjunto nacional.

En abril de este año, Valderrama cuando se encontró en el aeropuerto con Moreno le dijo: “¡Hey, loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la selección”.

La última vez que Dayro, de 39 años, portó los colores de la selección Colombia fue en septiembre de 2016, durante la era del argentino José Néstor Pékerman.

Desde entonces no ha vuelto a ser convocado al equipo nacional, pero al convertirse en el goleador histórico del país con 370 goles sobrepasando a Falcao García, es pedido nuevamente para ser tenido en cuenta.