Sábado, 18 de octubre de 2025
Mundial Sub 20

Colombia se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20 tras vencer a Francia e igualó su mejor actuación histórica en la categoría

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia Sub 20 - AFP
La Selección Colombia Sub 20 igualó su mejor resultado histórico logrado en el Mundial de 2003 en Emiratos Árabes Unidos.

Colombia se llevó el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile 2025 tras vencer a Francia, este sábado, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago.

El combinado cafetero ganó el encuentro con un único gol de Óscar Perea, quien anotó para el equipo sobre el minuto 2 del pitazo inicial.

La tricolor, que llegó a esta estancia frustrada por el sueño de disputar su primera final en una Copa del Mundo, igualó su mejor resultado histórico en un Mundial Sub-20, en 2003, en el que finalizó tercera en la cita disputada en Emiratos Árabes Unidos.

En ese entonces, la Selección Colombia Sub 20 era dirigida por Reinaldo Rueda, actual seleccionador de Honduras.

El triunfo frente a Francia sirve como premio de consuelo a los cafeteros, quienes perdieron en las semifinales contra Argentina y dejaron atrás el objetivo inicial.

Los dirigidos por César Torres comenzaron a merodear muy temprano el área francesa, y gracias a una presión alta logró abrir el marcador a los 2 minutos con el gol de Perea.

Durante el partido, Colombia tuvo dos claras ocasiones para ampliar el marcador: a los 59 minutos, Royner Benítez remató alto dentro del área, y a los 78, Perea definió con un disparo suave en el área pequeña que quedó en las manos del guardameta rival.

