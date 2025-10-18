Futbolista español con orígenes colombianos Cristhian Mosquera no descarta ser llamado para la ‘Tricolor: “no le cierro las puertas a nadie”

Continúa la novela por la posible convocatoria para la selección Colombia del futbolista del Arsenal, Cristhian Mosquera.

El jugador de nacionalidad española y orígenes colombianos, ha sido el foco de discordia entre la afición cafetera debido al pedido para que sea llamado para la ‘Tricolor’.

Mosquera, que actualmente es el capitán de la selección de España Sub-21, ha dejado en claro que quiere jugar para su país, pero no descartó la opción de ser convocado por el conjunto cafetero.

En una reciente entrevista, el defensa de los ‘Gunners’ explicó que juega con España porque desde que era joven ‘La Roja’ lo buscó para que se uniera a sus filas.

En la conversación con el medio The Athletic, Mosquera aseguró: “Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia”.

Sin embargo, el defensa del Arsenal añadió que esa es la razón por la que ha seguido el proceso habitual que es jugar para el conjunto español.

Pero sentenció que ante la posibilidad de ser convocado para jugar con Colombia: “no le cierro las puertas a nadie”.

“Intento seguir con mi día a día en mi club y dejar que las puertas se abran cuando sea necesario”, puntualizó.

No es la primera vez que el futbolista es consultado sobre este tema, el pasado 10 de octubre cuando estaba concentrado con la selección española Sub-21, habló sobre el posible llamado de Néstor Lorenzo.

En la rueda de prensa, un periodista le preguntó que si la decisión de jugar para España cambiaría si fuera convocado por la ‘Tricolor’.

Ante esto, el defensa afirmó que: “me dedico a lo que depende de mí, que es en mi club, y hasta ahora estoy muy contento”.

Y comentó que se exige a sí mismo para “que se abran grandes puertas”, refiriéndose al tan esperado llamado de Néstor Lorenzo.

Sin embargo, parece que sus declaraciones no cayeron tan bien, porque tras la conferencia de prensa no fue convocado ni como titular ni como suplente para el partido que enfrentó España ante Noruega.