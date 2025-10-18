NTN24
Sábado, 18 de octubre de 2025
Sábado, 18 de octubre de 2025
Selección Colombia

Futbolista español con orígenes colombianos Cristhian Mosquera no descarta ser llamado para la ‘Tricolor: “no le cierro las puertas a nadie”

octubre 18, 2025
Por: Diana Pérez
Futbolsita del Arsenal, Cristhian Mosquera | Foto: EFE
Futbolsita del Arsenal, Cristhian Mosquera | Foto: EFE
En una reciente entrevista, el defensa de los ‘Gunners’ explicó que juega con España porque desde que era joven ‘La Roja’ lo buscó para que se uniera a sus filas.

Continúa la novela por la posible convocatoria para la selección Colombia del futbolista del Arsenal, Cristhian Mosquera.

El jugador de nacionalidad española y orígenes colombianos, ha sido el foco de discordia entre la afición cafetera debido al pedido para que sea llamado para la ‘Tricolor’.

Mosquera, que actualmente es el capitán de la selección de España Sub-21, ha dejado en claro que quiere jugar para su país, pero no descartó la opción de ser convocado por el conjunto cafetero.

En una reciente entrevista, el defensa de los ‘Gunners’ explicó que juega con España porque desde que era joven ‘La Roja’ lo buscó para que se uniera a sus filas.

En la conversación con el medio The Athletic, Mosquera aseguró: “Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento, no recuerdo haber tenido ninguna conversación con Colombia”.

o

Sin embargo, el defensa del Arsenal añadió que esa es la razón por la que ha seguido el proceso habitual que es jugar para el conjunto español.

Pero sentenció que ante la posibilidad de ser convocado para jugar con Colombia: “no le cierro las puertas a nadie”.

“Intento seguir con mi día a día en mi club y dejar que las puertas se abran cuando sea necesario”, puntualizó.

No es la primera vez que el futbolista es consultado sobre este tema, el pasado 10 de octubre cuando estaba concentrado con la selección española Sub-21, habló sobre el posible llamado de Néstor Lorenzo.

En la rueda de prensa, un periodista le preguntó que si la decisión de jugar para España cambiaría si fuera convocado por la ‘Tricolor’.

Ante esto, el defensa afirmó que: “me dedico a lo que depende de mí, que es en mi club, y hasta ahora estoy muy contento”.

Y comentó que se exige a sí mismo para “que se abran grandes puertas”, refiriéndose al tan esperado llamado de Néstor Lorenzo.

Sin embargo, parece que sus declaraciones no cayeron tan bien, porque tras la conferencia de prensa no fue convocado ni como titular ni como suplente para el partido que enfrentó España ante Noruega.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Selección de España

Futbolistas

Arsenal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Deportes

Ver más
Champions League, partido entre Chelsea y Benfica - Foto: EFE
Richard Ríos

Richard Ríos marcó el autogol con el que Benfica sumó su segunda derrota en Champions League ante Chelsea

El elogio de DT de Flamengo a Jorge Carrascal en los octavos de final de la Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

El elogio de Filipe Luis a Jorge Carrascal, tras su aporte en la clasificación de Flamengo a semis de la Libertadores

Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo

Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Champions League, partido entre Chelsea y Benfica - Foto: EFE
Richard Ríos

Richard Ríos marcó el autogol con el que Benfica sumó su segunda derrota en Champions League ante Chelsea

Crisis hospitalaria en Venezuela

Por qué la imagen de una parturienta en la escalera de un hospital en Venezuela levantó revuelo

3I/ATLAS | Foto Canva
Universo

Confirmado por cuatro telescopios: el misterioso 3I/ATLAS oculta algo que desafía lo conocido

Claudia Sheinbaum, presidente de Méxcio / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se mostró "segura" de llegar "a un buen acuerdo" con EE. UU. durante el discurso de su primer año como presidente de México

Ataque a sinagoga en Manchester / FOTO: Captura de pantalla
Manchester

Ataque repentino y brutal a una sinagoga en Manchester deja dos muertos y tres heridos

El elogio de DT de Flamengo a Jorge Carrascal en los octavos de final de la Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

El elogio de Filipe Luis a Jorge Carrascal, tras su aporte en la clasificación de Flamengo a semis de la Libertadores

Emergencia sanitaria

Piden declarar la emergencia sanitaria por extraño brote de fiebre hemorrágica en Barinas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda