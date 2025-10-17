Un nuevo sueño mundialista: la selección Colombia Sub-17 Femenina disputará la Copa del Mundo; así será su recorrido

En Marruecos se desarrolla la novena edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17 desde su creación en el año 2008, certamen futbolístico en el que la selección Colombia participará por sexta ocasión.

VEA TAMBIÉN Colombia dentro del top 10 de los países que más han accedido a la compra de boletas para la Copa del Mundo de 2026 o

El torneo mundialista dio inicio este viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el próximo 8 de noviembre en territorio marroquí, donde la selección Colombia, dirigida por el técnico Carlos Paniagua, buscará revalidar lo hecho en el año 2022, donde el combinado nacional logró avanzar a la gran final.

Con altas expectativas por lo que pueda ser esta nueva edición del Mundial Femenino Sub-17, la Tricolor comenzará su recorrido en esta competencia el próximo domingo 19 de octubre, día en el que se enfrentará a su similar España, un rival difícil, teniendo en cuenta que en la historia de este campeonato ostentan dos títulos; uno de ellos fue ante las cafeteras.

Por el Grupo E del certamen mundialista, Colombia también se enfrentará con Costa de Marfil y Corea del Sur. Encuentros para

¿Cómo le ha ido a la Tricolor en los mundiales de la categoría?

Desde la creación del certamen en el año 2008, las cafeteras se han clasificado a seis de ellos, en los cuales solo en una oportunidad logró avanzar a la gran final del torneo, en el que cayó por la mínima diferencia ante las españolas; esto fue en el Mundial de India 2022.

En sus demás participaciones, el conjunto nacional no ha logrado superar la instancia de fase de grupos.

Así será el recorrido de la selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17

Jornada 1:

Colombia vs. España

Día: 19 de octubre

2:00 p.m. hora colombiana.

Jornada 2:

Colombia vs. Costa de Marfil

Día: 22 de octubre

2:00 p.m. hora colombiana.

Jornada 3:

Colombia vs. Corea del Sur

Día: 25 de octubre

08:00 a.m. hora colombiana.