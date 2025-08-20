Con acordeón en mano: Luis Díaz deslumbró durante la sesión de fotos para su primer Oktoberfest con el Bayern Múnich

Con acordeón en mano y vestido de lederhosen, el colombiano Luis Díaz participó en la bienvenida de la festividad más importante en Alemania, el Oktoberfest.

Vestido para la ocasión, Luis no desaprovechó la oportunidad de tomar un acordeón para intentar tocar un poco el instrumento que es muy famoso en su pueblo natal.

Aunque no lo hizo tan bien como se esperaba, el cafetero quedó bastante contento en la sesión de fotos que realizó el conjunto alemán.

Fuera del acordeón, el extremo de la selección Colombia se puso el lederhosen, una de las prensas más tradicionales de la cultura bávara.

Sobre la sesión de fotos para la festividad más grande de cerveza en el mundo, el Bayern afirmó que tres días antes del partido inaugural de la Bundesliga “los jugadores del FC Bayern se vistieron de gala”.

Díaz declaró: “poder asistir en directo a la mayor fiesta popular del mundo con este maravilloso traje tradicional será una gran experiencia para mi familia y para mí. Sólo quiero disfrutar formando parte de esta cultura y celebrando el Oktoberfest en Lederhosen con mis nuevos compañeros”.

Los aficionados quedaron encantados con el video publicado por los ‘bávaros’ con Díaz intentando tocar el acordeón.

“Desde Colombia para el mundo”, “Enséñales un buen vallenato Luchito”, “Tócate una de Diomedes ahí”, “Lucho reconociendo los orígenes”, son algunos de los comentarios.

El Oktoberfest es el festival cervecero más grande del mundo que se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara de Múnich.