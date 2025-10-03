Con Messi a la cabeza y mucha juventud: esta es la lista de convocados de Argentina para enfrentar a La Vinotinto en amistoso

Lionel Messi vuelve a comandar la lista de la selección de Argentina junto a Franco Mastantuono en una convocatoria que mezcla experiencia y juventud para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, pensando ya en la Copa del Mundo de 2026.

La Albiceleste, que acabó en la cima de la clasificatoria sudamericana, se enfrentará el próximo 10 de octubre contra la Vinotinto en el estadio Hard Rock de Miami, y tres días después lo hará contra la selección boricua en el Soldier Field de Chicago.

La nómina del actual campeón del mundo, revelada este viernes, presenta algunas novedades, como la inclusión de Lautaro Rivero, joven defensor de River Plate, el volante Aníbal Moreno, del Palmeiras brasileño, y el arquero de Racing, Facundo Cambeses.

VEA TAMBIÉN La Portugal de Cristiano Ronaldo podría enfrentarse por primera vez en su historia a la Selección Colombia o

Además, el seleccionador Lionel Scaloni volvió a llamar al delantero José Manuel "Flaco" López, de excelente desempeño en Palmeiras, y al zaguero Marcos Senesi, del Bournemouth inglés.

El mediocampista Enzo Fernández, del Chelsea de Inglaterra, regresa tras cumplir la suspensión que lo marginó de las últimas dos fechas de la eliminatoria en septiembre.

En cambio, otros jugadores quedaron al margen de la convocatoria por lesiones, entre ellos Facundo Medina, Lisandro Martínez, Juan Foyth y Paulo Dybala.

Lista de convocados:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia), Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra), Facundo Cambeses (Racing).

VEA TAMBIÉN ¿Y Dayro? Revolcón la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá o

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia).

Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras, Brasil), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Nicolás Paz (Como 1907, Italia), Giovani Lo Celso (Betis, España), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).

Delanteros: Thiago Almada (Atlético de Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, España), Nicolás González (Atlético de Madrid, España), Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), José Manuel López (Palmeiras, Brasil), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, España) y Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia).