NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Selección Colombia

¿Y Dayro? Revolcón la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Dayro Morneo en la selección Colombia / FOTO: EFE
Luego de definir su clasificación, las fechas FIFA que restan antes de la Copa del Mundo serán utilizadas como amistosos para preparar su participación.

El técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer los convocados para la doble fecha FIFA de octubre en el que la Selección Colombia enfrentará dos amistosos contra los afitriones de la próxima Copa de Mundo: México y Canadá.

El llamado trae varias novedades como la inclusión por primera vez del media punta Kevin Serna del Fluminense de Brasil y el regreso de varios conocidos como Rafael Santos Borré, Álvaro Montero, Yaser Asprilla y Johan Carbonero.

Entre las ausencias están la del delantero del Once Caldas y que causó tanta sensación en las últimas fechas de la eliminatoria, Dayro Moreno, tampoco estarán Jhon Arias, Jhon Córdoba, el arquero titular Camilo Vargas, entre otros.

El próximo 11 de octubre, la selección Colombia enfrentará a su similar de México y el 14 del mismo mes a Canadá en Estados Unidos como preparación para la Copa del Mundo de Norteamérica en el 2026.

Esta es la convocatoria de la selección Colombia:

