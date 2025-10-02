NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Cristiano Ronaldo

La Portugal de Cristiano Ronaldo podría enfrentarse por primera vez en su historia a la Selección Colombia

octubre 2, 2025
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez | Foto: EFE
Se espera que para finales de este año se confirmen los dos amistosos que le quedan a Colombia por definir.

De los seis rivales con los que disputará partidos amistosos en la previa al Mundial de 2026, la selección Colombia ya tiene confirmado a cuatro contrincantes.

Este mes, la ‘Tricolor’ se enfrentará a México y Canadá, dos de las tres anfitrionas de la copa del mundo que se disputará en junio de 2026.

Luego, en noviembre, el conjunto cafetero se medirá ante Nigeria y Nueva Zelanda, por lo que solo faltarían otras dos selecciones con las que buscaría enfrentarse.

Entre las más opcionadas esta una a la que la selección Colombia nunca se ha enfrentado: Portugal encabezado por Cristiano Ronaldo.

Según el medio portugués A Bola, la Federación de Fútbol de Portugal estaría en busca de rivales sudamericanos y sus dos opciones serían Colombia y Ecuador.

Sin embargo, el medio ha explicado que la subcampeona de América sería la primera opción para el conjunto portugués.

De llegar a llevarse a cabo este partido amistoso, lo histórico sería si Portugal llega a contar con la presencia de Cristiano Ronaldo.

Esto porque el ‘Bicho’ en toda su carrera y el tiempo que lleva jugando para su selección nunca se ha enfrentado a Colombia.

Pero, además, sería el reencuentro de dos titanes del fútbol como James Rodríguez y Cristiano Ronaldo que ya han compartido vestuario cuando ambos jugaban para el Real Madrid.

Se espera que para finales de este año se confirmen los dos amistosos que le quedan a Colombia por definir, en donde se sabrá si Portugal será una de las selecciones que enfrentará o se irán por otro rival europeo.

