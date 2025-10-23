Con música de Guayacán, la Conmebol destacó el partidazo de Jorge Carrascal que llevó a Flamengo al triunfo en la Copa Libertadores

Con gol del colombiano Jorge Carrascal en el cierre del partido, el Flamengo dio un primer paso hacia la final de la Copa Libertadores 2025, al vencer 1-0 a Racing en la ida de su cruce de semifinales.

Carrascal marcó en el minuto 88 tras un rebote del arquero Facundo Cambeses en un mano a mano con Bruno Henrique y un fallo en el despeje de un zaguero de la Academia.

Hasta ese momento, Cambeses había sido un muro infranqueable en el estadio Maracaná, manteniendo de pie a los albicelestes de cara a la vuelta de esta llave, el miércoles de la próxima semana en El Cilindro, en Avellaneda, Argentina.

"Estoy muy contento por el esfuerzo que hizo todo el equipo, en defensa, en ataque; siempre buscamos ganar", celebró en la transmisión de TV Carrascal, quien fue la gran novedad en la alineación del Mengão y respondió con creces a la confianza del técnico Filipe Luís.

El ganador enfrentará el 29 de noviembre en la final, en Lima, al triunfador entre el brasileño Palmeiras y el ecuatoriano Liga de Quito, un doble duelo que comienza el jueves.

Así fue el gol del colombiano Jorge Carrascal con Flamengo en la Copa Libertadores: