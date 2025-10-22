NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Luis Díaz

Con golazo de Lucho Díaz, Bayern Munich goleó al Brujas en la Champions League y se mantiene en la parte alta de la fase de la liga

octubre 22, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Luis Díaz con el Bayern Munich / FOTO: EFE
Luis Díaz con el Bayern Munich / FOTO: EFE
El equipo alemán marcha segundo con puntaje perfecto y la misma diferencia de gol del líder PSG, que lo supera por goles a favor.

Obligado a vencer para mantenerse en el grupo de cabeza en Champions League, el Bayern de Múnich cumplió ante el Brujas (4-0), este miércoles en el Allianz Arena, con el tercer gol obra del colombiano Luis Díaz.

El gigante bávaro es segundo en la liguilla de 36 equipos y suma pleno de puntos (9) en las tres fechas disputadas, los mismos que PSG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.

o

Los goles ante el equipo belga fueron obra del volante alemán Lennart Karl (5'), del delantero inglés Harry Kane (14'), del extremo colombiano Luis Díaz (34'), y del delantero senegalés Nicolas Jackson (79').

Karl, de 17 años, se convirtió en el goleador más joven del Bayern y en el goleador alemán más joven en Champions League.

Kane, por su parte, suma 20 goles con el gigante bávaro esta temporada en los 12 partidos que ha disputado, y Luis Díaz marcó su primer gol en Champions con el Bayern.

Los hombres de Vincent Kompany, que habían derrotado al también modesto Pafos chipriota en la fecha anterior (1-5), tendrán un compromiso más complicado el 4 de noviembre, cuando visiten el Parque de los Príncipes del PSG.

Así fue el golazo de Luis Díaz en la goleada 4-0 del Bayern Múnich al Brujas en Champions League:

Temas relacionados:

Luis Díaz

Champions League

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

¿Por qué James Rodríguez es uno con la selección Colombia y otro con Club León? Entrenador de las ‘Fieras’ respondió de manera contundente a esta incógnita

Juan Camilo Hernández llega con su racha goleadora a la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Delantero colombiano vive racha goleadora e ilusiona a la hinchada de cara a la convocatoria de la selección

José Morinho y Richard Ríos | Foto: EFE
José Mourinho

José Mourinho mostró su respaldo al Richard Ríos ante las duras críticas que recibe en Portugal por su rendimiento: “veo razones para protegerlo al máximo”

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Raúl Castro - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Experto explica cuál sería el papel de Cuba en un eventual conflicto EE.UU.-Venezuela

Agentes de ICE (AFP)
Super Bowl

Funcionario del Gobierno de Trump asegura que agentes de ICE estarán en la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

José Daniel Ferrer, opositor cubano, y María Corina Machado, galardonada con el Nobel de Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

José Daniel Ferrer felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz a su llegada a Miami: "Tiene sufriendo a los comunistas de Venezuela y Cuba"

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump se quejó de la foto que usó la revista Time para destacar su esfuerzo en el acuerdo de paz entre Hamás e Israel: "Me han 'borrado' el pelo"

Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
Detención

Alias 'Caracas': Quién es el hombre que aplicó atroces métodos de extorsión en Maracaibo

Lola Young, cantante británica en Coachella - Foto: EFE
Concierto

Así fue el momento en el que la cantante británica Lola Young se desmayó en pleno concierto en Nueva York: la artista canceló todas sus presentaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda