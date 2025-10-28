Con puntaje perfecto, Selección Colombia Femenina es puntera en la Liga de Naciones Sudamericana en su camino al Mundial de 2027

La selección Colombia femenina se encuentra imparable en su paso por la Liga de Naciones Sudamericana, torneo que da cupos para el próximo Mundial de Brasil 2027.

Tras las dos primeras jornadas del torneo, las cafeteras se encuentran siendo líderes de la tabla de posiciones con una puntuación perfecta.

La ‘Tricolor’ venció 2-1 a Ecuador en Quito con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya, y ahora tienen 6 puntos, estando por encima de Chile, Argentina y Venezuela.

En los 2.850 m de altitud de Quito el encuentro fue de resistencia. Las desequilibrantes Linda Caicedo y Leicy Santos pusieron en aprietos a las ecuatorianas.

Aunque sufrió, Ecuador aguantó bien el ritmo que le imprimieron las estrellas cafeteras. Un penal a favor de Colombia en el 45' desanimó antes del descanso a las locales.

Sin embargo, no pasó mucho para que la ecuatoriana Nayeli Bolaños también cambiara una falta por gol en el 51'.

La genialidad de Daniela Montoya cambió la balanza a favor de Colombia y en el 70' anotó el segundo para el conjunto cafetero.

"Tuvimos mala suerte con el penal. Sabíamos que Colombia era un rival muy difícil (...) ese penal demoró todo", lamentó la ecuatoriana Bolaños al final del encuentro.

Las punteras se han asegurado sus dos victorias de los dos partidos que han enfrentado. Ante Perú se dieron un festín y vencieron 4-1.

Este martes con un Ecuador que no se la puso tan fácil logró vencer 2-1 y ahora se prepara para enfrentarse a Bolivia el viernes 28 de noviembre.

Este nuevo torneo, que tiene un estilo similar al de las eliminatorias masculinas, se disputará entre el 24 de octubre de 2025 e irá hasta el 9 de junio del próximo año.

La Liga de Naciones de Sudamérica se disputará a una rueda todos contra todos entre las nueve selecciones, sin la participación de Brasil, ya clasificado al Mundial en su calidad de anfitrión.

Este torneo dará dos cupos directos para el Mundial Brasil de 2027 y otros dos para el repechaje.

Habrá cuatro partidos por fecha y una selección quedará libre en esta primera edición de una eliminatoria sudamericana para un Mundial.

Además, es importante aclarar que cada selección jugará cuatro partidos de local y otros tantos de visitante.