NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Selección Colombia Femenina

Con puntaje perfecto, Selección Colombia Femenina es puntera en la Liga de Naciones Sudamericana en su camino al Mundial de 2027

octubre 28, 2025
Por: Diana Pérez
Selección Colombia Femenina | Foto: EFE
Selección Colombia Femenina | Foto: EFE
Este torneo dará dos cupos directos para el Mundial Brasil de 2027 y otros dos para el repechaje.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La selección Colombia femenina se encuentra imparable en su paso por la Liga de Naciones Sudamericana, torneo que da cupos para el próximo Mundial de Brasil 2027.

Tras las dos primeras jornadas del torneo, las cafeteras se encuentran siendo líderes de la tabla de posiciones con una puntuación perfecta.

La ‘Tricolor’ venció 2-1 a Ecuador en Quito con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya, y ahora tienen 6 puntos, estando por encima de Chile, Argentina y Venezuela.

En los 2.850 m de altitud de Quito el encuentro fue de resistencia. Las desequilibrantes Linda Caicedo y Leicy Santos pusieron en aprietos a las ecuatorianas.

Aunque sufrió, Ecuador aguantó bien el ritmo que le imprimieron las estrellas cafeteras. Un penal a favor de Colombia en el 45' desanimó antes del descanso a las locales.

Sin embargo, no pasó mucho para que la ecuatoriana Nayeli Bolaños también cambiara una falta por gol en el 51'.

La genialidad de Daniela Montoya cambió la balanza a favor de Colombia y en el 70' anotó el segundo para el conjunto cafetero.

"Tuvimos mala suerte con el penal. Sabíamos que Colombia era un rival muy difícil (...) ese penal demoró todo", lamentó la ecuatoriana Bolaños al final del encuentro.

o

Las punteras se han asegurado sus dos victorias de los dos partidos que han enfrentado. Ante Perú se dieron un festín y vencieron 4-1.

Este martes con un Ecuador que no se la puso tan fácil logró vencer 2-1 y ahora se prepara para enfrentarse a Bolivia el viernes 28 de noviembre.

Este nuevo torneo, que tiene un estilo similar al de las eliminatorias masculinas, se disputará entre el 24 de octubre de 2025 e irá hasta el 9 de junio del próximo año.

La Liga de Naciones de Sudamérica se disputará a una rueda todos contra todos entre las nueve selecciones, sin la participación de Brasil, ya clasificado al Mundial en su calidad de anfitrión.

Este torneo dará dos cupos directos para el Mundial Brasil de 2027 y otros dos para el repechaje.

Habrá cuatro partidos por fecha y una selección quedará libre en esta primera edición de una eliminatoria sudamericana para un Mundial.

Además, es importante aclarar que cada selección jugará cuatro partidos de local y otros tantos de visitante.

Temas relacionados:

Selección Colombia Femenina

Fútbol femenino

Mundial femenino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

Embarcaciones atacadas por EEUU en el Pacífico. (Departamento de Guerra de EEUU)
Pacífico

Estados Unidos hizo tres nuevos "ataques cinéticos letales" que dejaron 14 muertos contra cuatro embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Más de Deportes

Ver más
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Críticas a la FVF tras oficializar al nuevo entrenador de La Vinotinto que asumirá de cara a los juegos ante Argentina y Belice: "El chiste se cuenta solo"

Vinicius y Xabi Alonso | Foto: AFP
Vinicius

¿Vinícius Jr. se va del Real Madrid? Revelan las explosivas palabras que intercambió el brasileño con Xabi Alonso tras ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona

Futuro incierto para James Rodríguez en el Club León - Foto: EFE
James Rodríguez

El futuro del futbolista colombiano James Rodríguez en el Club León de México sigue siendo incierto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Álvaro Leyva interpone una nueva denuncia ante la fiscalía de EE. UU. contra Petro - Fotos: AFP
Álvaro Leyva

Excanciller colombiano Álvaro Leyva interpone una nueva denuncia ante la fiscalía de EE. UU. contra el presidente Petro por su discurso en Nueva York

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Gustavo Petro

"En la Colombia de Petro ningún venezolano opositor está completamente a salvo": Andrés Villavicencio tras atentado a activistas en Bogotá

Papa León XIV - AFP
Papa León XIV

Papa León XIV desata aplausos de venezolanos en el Aula Pablo VI con motivo de la canonización de sus primeros santos: "Sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria"

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Críticas a la FVF tras oficializar al nuevo entrenador de La Vinotinto que asumirá de cara a los juegos ante Argentina y Belice: "El chiste se cuenta solo"

Gustavo Petro - AFP
Gustavo Petro

"Deben ser muchísimas más las pruebas que deben tener de la corrupción y la podredumbre que hay al interior del Gobierno": concejal Andrés Barrios sobre acusaciones de EE. UU. contra Petro

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

La Guru en On The Road
On the Road

La Guru y su mantra de éxito: cómo pasó de cantar en las calles a ser reconocida por Karol G

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda