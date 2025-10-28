Joven portero colombiano firmó su primer contrato profesional y fichó para el Chelsea en la Premier League

Uno de los clubes más importantes y grandes de Inglaterra ha anunciado que ficho a un joven arquero colombiano para unirse a su plantel.

Se trata del guardameta de orígenes cafeteros Freddy Bernal, un joven de 17 años que firmó su primer contrato profesional con los ‘Blues’ para unirse al primer equipo.

Según lo anunciado por el Chelsea, Bernal se unió a las filas del equipo en la categoría sub-8 y ahora que ha progresado en las filas de la Academia en Cobham será parte del primer equipo dirigido por Enzo Maresca.

El conjunto inglés afirmó en su comunicado que: “Antes de la temporada 2025/26, Bernal firmó su beca en Stamford Bridge y desde entonces se ha consolidado como titular habitual en la selección sub-18 de Hassan Sulaiman".

"También ha adquirido una valiosa experiencia en la siguiente división, participando en la convocatoria de la sub-21 tanto en la Premier League 2 como en el Trofeo Vertu de la EFL”, añade.

Además, explicó que el joven portero ha tenido un buen rendimiento que ha sido reconocido a nivel internacional “lo que le ha valido ser convocado regularmente a las concentraciones juveniles de Inglaterra”.

Aunque Bernal no nació en Colombia, tiene raíces colombianas, lo que podría significar que en un futuro pueda ser tenido en cuenta por alguna de las selecciones.

Como es el caso del otro arquero colombiano Alexéi Rojas, quien nación en Inglaterra, pero tiene raíces rusas y colombianas.

Razón por la que el arquero del Arsenal decidió jugar con el conjunto ‘Tricolor’, al que recientemente fue llamado para disputar el Mundial Sub-20 en Chile.