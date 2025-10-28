NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Chelsea

Joven portero colombiano firmó su primer contrato profesional y fichó para el Chelsea en la Premier League

octubre 28, 2025
Por: Diana Pérez
Chelsea | Foto: EFE
Chelsea | Foto: EFE
Bernal se unió a las filas del equipo en la categoría sub-8 del Chelsea.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Uno de los clubes más importantes y grandes de Inglaterra ha anunciado que ficho a un joven arquero colombiano para unirse a su plantel.

Se trata del guardameta de orígenes cafeteros Freddy Bernal, un joven de 17 años que firmó su primer contrato profesional con los ‘Blues’ para unirse al primer equipo.

Según lo anunciado por el Chelsea, Bernal se unió a las filas del equipo en la categoría sub-8 y ahora que ha progresado en las filas de la Academia en Cobham será parte del primer equipo dirigido por Enzo Maresca.

El conjunto inglés afirmó en su comunicado que: “Antes de la temporada 2025/26, Bernal firmó su beca en Stamford Bridge y desde entonces se ha consolidado como titular habitual en la selección sub-18 de Hassan Sulaiman".

"También ha adquirido una valiosa experiencia en la siguiente división, participando en la convocatoria de la sub-21 tanto en la Premier League 2 como en el Trofeo Vertu de la EFL”, añade.

Además, explicó que el joven portero ha tenido un buen rendimiento que ha sido reconocido a nivel internacional “lo que le ha valido ser convocado regularmente a las concentraciones juveniles de Inglaterra”.

Aunque Bernal no nació en Colombia, tiene raíces colombianas, lo que podría significar que en un futuro pueda ser tenido en cuenta por alguna de las selecciones.

Como es el caso del otro arquero colombiano Alexéi Rojas, quien nación en Inglaterra, pero tiene raíces rusas y colombianas.

Razón por la que el arquero del Arsenal decidió jugar con el conjunto ‘Tricolor’, al que recientemente fue llamado para disputar el Mundial Sub-20 en Chile.

Temas relacionados:

Chelsea

Premier League

Futbolistas

portero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa para el presidente Javier Milei el resultado de las elecciones legislativas de Argentina?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

Donald Trump en la base naval estadounidense de Yokosuka - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los submarinos no pescan": contundente mensaje de Trump sobre ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe

Embarcaciones atacadas por EEUU en el Pacífico. (Departamento de Guerra de EEUU)
Pacífico

Estados Unidos hizo tres nuevos "ataques cinéticos letales" que dejaron 14 muertos contra cuatro embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Más de Deportes

Ver más
Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial de Fútbol

La FIFA planea cambio de año para Mundial que ya tiene sede asignada: esta es la razón

Futbolistas de River Plate | Foto: AFP
Fútbol argentino

Jugador de Racing causa polémica tras escupir en la cara a futbolista de River y estaría en peligro de ser gravemente sancionado

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan que 'Bocha' Batista estuvo a punto de ser destituido de La Vinotinto tras partido de Eliminatorias de 2024 pero los jugadores lo impidieron

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Gustavo Petro

"En la Colombia de Petro ningún venezolano opositor está completamente a salvo": Andrés Villavicencio tras atentado a activistas en Bogotá

Ana Gabriel/ María Corina Machado - Fotos EFE
Ana Gabriel

Con la bandera de Venezuela: así celebró la cantante mexicana Ana Gabriel el Nobel de Paz a María Corina Machado en pleno concierto

Centro logístico de Amazon en Miami - Foto EFE
Amazon

La razón por la que Amazon despedirá a 30.000 trabajadores vinculados a su compañía: así fue como la empresa hizo el anuncio a cada empleado

Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial de Fútbol

La FIFA planea cambio de año para Mundial que ya tiene sede asignada: esta es la razón

María Corina Machado el día de la votación - AFP
Premio Nobel de la Paz

"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

Foto X: @Southcom (Comando Sur de los Estados Unidos)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre la potencia y destreza de sus helicópteros con ejercicios militares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda