Conmebol publicó ranking de selecciones sudamericanas tras disputarse las Eliminatorias: Colombia se mantiene en el podio y Venezuela en el fondo

La Conmebol dio a conocer recientemente el ranking de selecciones sudamericanas el cual se basa en el escalafón FIFA que se dio a conocer este jueves, luego de disputarse las Eliminatorias en la región.

El máximo ente del fútbol internacional dio a conocer varios cambios en el ranking de la FIFA, siendo uno de los más importantes la salida de Argentina del liderato que mantuvo desde el 2023. Ahora, el ranking de selecciones es comandado por España, seguido por Francia, mientras que la Albiceleste cayó a la tercera posición.

En el escalafón de selecciones sudamericanas no hay cambios significativos con respecto a la publicación de julio pasado, sin embargo, Paraguay sigue siendo la selección que más crece.

Argentina sigue siendo la mejor selección sudamericana pese a su caída en el ranking general. Brasil se mantiene segunda, mientras que Colombia se ubica como la tercera selección del continente tras sus victorias ante Bolivia y Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias.

En la cuarta posición continúa Ecuador, seguida de Paraguay que es la selección que más avanzó en el ranking de la FIFA ascendiendo seis posiciones desde el 43 al 37.

Perú se ubica sexta, mientras que La Vinotinto continúa en la séptima posición tras perder tres puestos en el ranking FIFA al pasar del 46 al 49. Cabe resaltar que la selección venezolana sufrió dos derrotas por goleada en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias tras caer ante Argentina por 3 a 0 y ante Colombia por 6 a 3.

Chile y Bolivia completan el ranking de selecciones sudamericanas en el fondo de la tabla.