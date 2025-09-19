NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
La Vinotinto

"Yo no quería que se enteraran del resultado de Bolivia": 'Bocha' Batista revela detalles de lo que se vivió en el entretiempo del partido de La Vinotinto ante Colombia por Eliminatorias

septiembre 19, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
El entrenador argentino rompió el silencio y se refirió al fracaso de La Vinotinto en Eliminatorias que derivó en su salida.

La eliminación de la selección venezolana de un nuevo Mundial de Fútbol generó gran desilusión no solo entre los jugadores, sino también entre los aficionados que soñaban con la primera clasificación a una cita orbital.

Tras la dura derrota ante Colombia por 6 a 3 y la eliminación del Mundial de 2026, el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista fue despedido por no alcanzar el objetivo de clasificar al repechaje.

Precisamente, en las últimas horas el entrenador argentino rompió el silencio y se refirió al fracaso de La Vinotinto en Eliminatorias que derivó en su salida.

Fernando ‘Bocha’ Batista reveló detalles hasta ahora desconocidos de lo que se vivió en el entretiempo del encuentro que terminó goleada en favor de Colombia en Maturín.

El entrenador argentino aseguró que había mucho nerviosismo en los jugadores cuando el encuentro estaba empatado 2 a 2 y ya se habían enterado del triunfo parcial de Bolivia ante Brasil en El Alto.

“Yo no quería que mis jugadores se enteren del resultado parcial de Bolivia-Brasil", indicó el entrenador argentino en diálogo con DSports Radio.

Además, reveló que le pidió al equipo estar tranquilo ya que podían conseguir el triunfo en el segundo tiempo para clasificar al repechaje.

Mi charla técnica en el primer tiempo más que de táctica fue que estemos tranquilos que no nos desesperemos del resultado de la otra cancha, que nosotros íbamos 2 a 2 y teníamos 50 minutos por delante como para ganar el partido y depender de nosotros”, aseguró.

A su vez, explicó los motivos que llevaron a que el encuentro terminara en goleada en contra de La Vinotinto.

Cuando Colombia nos hace el 3 a 2, los primeros cinco minutos, entramos en un nerviosismo, en una locura, donde la locura nuestra tranquilizó también a Colombia. Hicimos todo lo que no teníamos que hacer principalmente de local. Ee local estábamos muy fuertes”, expresó.

“Cuando nos enteramos del resultado en El Alto fue un golpe duro en el primer tiempo y eso que nosotros íbamos empatando”, añadió.

Cabe recordar que la debacle de La Vinotinto en Maturín fue en el segundo tiempo, justo después que los jugadores supieron del triunfo parcial de Bolivia. La Vinotinto no pudo en la segunda parte estar arriba en el marcador.

