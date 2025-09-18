Colombia asciende, La Vinotinto sufre dura caída y Argentina pierde el liderato que mantuvo desde 2023: así quedó la nueva actualización del ranking FIFA

Más de una semana después de que se conocieran los cupos de Sudamérica para el Mundial de 2026, en las últimas horas se conoció una nueva actualización del ranking de selecciones de la FIFA con grandes cambios.

Uno de ellos está relacionado con el liderato de la clasificación. La selección española de fútbol vuelve a liderar la clasificación mundial de la FIFA, por primera vez desde 2014, mientras que Argentina, número 1 del ranking desde abril de 2023, cae al tercer puesto, superada también por Francia.

La vigente campeona de Europa y finalista de la última Liga de Naciones de la UEFA, la Roja asciende al primer puesto gracias a sus últimos resultados, dos claras victorias (0-3 en Bulgaria y 0-6 en Turquía) en los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"La Roja ocupó por última vez el primer puesto de la clasificación en junio de 2014, cuando era campeona del mundo y de Europa", recordó la FIFA en su comunicado.

Pese a estar ya clasificado para la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, la última derrota del equipo de Lionel Scaloni no solo provoca que la Albiceleste pierda el máximo lugar, sino que sea superada también por Francia.

Por otra parte, las dos victorias de la selección Colombia la ubicaron en el puesto 13 de la clasificación, ascendiendo un puesto con respecto a la clasificación de julio pasado.

La selección Colombia es superada, además, por Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Italia, Marruecos y Alemania.

Cabe recordar que la Tricolor sueña con ingresar al Top 10 para poder ser cabeza de serie en el Mundial del próximo año. Para ello tendrá que ganar sus partidos amistosos de acá a la cita orbital y esperar que sus antecesores no sumen en las Eliminatorias Europeas.

No obstante, el escenario es muy distinto para La Vinotinto. La debacle en las Eliminatorias Sudamericanas no solo provocó la salida de su entrenador, sino también una dura caída en el ranking de la FIFA. La Vinotinto cayó tres lugares pasando del puesto 46 al 49.

La otra gran novedad del Top 10 es el regreso de Italia a la élite mundial, gracias a sus últimas victorias contra Estonia (5-0) e Israel (4-5).

Otra tetracampeona mundial, Alemania, sigue pagando sus malos resultados y cae al 12º puesto.

La otra gran potencia del fútbol sudamericano, Brasil, perdió un puesto (6º), superado por el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Clasificación de la FIFA publicada el 18 de septiembre de 2025:

1. España 1.875,37 puntos (+1)

2. Francia 1.870,92 (+1)

3. Argentina 1.870,32 (-2)

4. Inglaterra 1.820,44

5. Portugal 1.779,55 (+1)

6. Brasil 1.761,6 (-1)

7. Países Bajos 1.754,17

8. Bélgica 1.739,54

9. Croacia 1.714,2 (+1)

10. Italia 1.710,06 (+1)

...

13. Colombia 1.692,1 (+1)

14. México 1.688,38 (-1)

15. Uruguay (1.673,65 (+1)

24. Ecuador 1.588,04 (+1)

29. Panamá 1.529,71 (+1)

37. Paraguay 1.501,01 (+6)

47. Costa Rica 1,481,13 (-7)

48. Perú 1.469,31 (-6)

49. Venezuela 1.465,02 (-3)

57. Chile 1.441,66

65. Honduras 1.383,98 (+1)

77. Bolivia 1.332,24 (+1)