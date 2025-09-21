Controversia en Francia: reprogramación de un partido del PSG contra el Marsella le impedirá al club asistir a la ceremonia del Balón de Oro

A tan solo unas horas de que se lleve a cabo una de las ceremonias más importantes en el mundo del fútbol, la entrega del Balón de Oro, un intenso drama se vive en Francia.

La razón del revuelo que hay en Francia es que el París Saint-Germain (PSG) se perdería la edición número 69 del Balón de Oro porque tendrá que disputar a la misma hora el partido que fue aplazado por mal tiempo contra el Marsella.

Del conjunto parisino hay varios futbolistas nominados en la importante ceremonia de premiación y el tener que jugar a la misma hora en la que se entregará el tan anhelado premio supone un problema para los jugadores.

El partido, que tenían que enfrentar los actuales campeones de la Champions League contra el Marsella, estaba programado para que se disputara este domingo, pero fue aplazado para este lunes 22 de septiembre.

VEA TAMBIÉN Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar o

El encuentro se aplazó por una alerta de un fuerte episodio de lluvias y tormentas en la prefectura de la región.

Ante esto la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) reprogramó el compromiso para el lunes a las 8:00 pm (hora local), misma hora en la que se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro.

El conjunto dirigido por Luis Enrique comunicó desde sus canales oficiales: “Por razones organizativas, el París Saint-Germain regresó a París este domingo por la tarde y regresará a Marsella el lunes, el día del partido”.

El PSG es el equipo que más nominaciones tiene en la importante ceremonia, por lo que su ausencia supone un cambio de planes en el evento.

En total son 9 los futbolistas que están nominados al Balón de Oro: Ousmané Dembelé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha y Fabián Ruiz.

El entrenador del equipo, Luis Enrique, también está nominado en la categoría de ‘Mejor Técnico’; de los 9 nominados Désiré Doué y João Neves compiten en ‘Mejor Jugador Joven’.

Y, además, el París está nominado en la categoría de ‘Equipo del Año’, por su espectacular temporada en la que ganó por primera vez en su historia la Champions League y se consagró campeón de la Ligue 1.

Solo uno de los futbolistas nominados podría ir, uno de los favoritos: Ousmane Dembélé, quien sufrió una lesión severa en el isquiotibial derecho tras el partido que jugó con su selección francesa ante Ucrania el pasado 5 de septiembre por las eliminatorias europeas para el Mundial de 2026.