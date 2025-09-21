Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar

El periodista árabe Ibrahim Al-Faryan le puso al futbolista Cristiano Ronaldo la misma capa que vistió Lionel Messi en Catar cuando ganó la Copa del Mundo de 2022 y levantó el trofeo.

Se trata del 'bisht', una túnica exterior suelta de carácter ceremonial y de gran prestigio en la cultura árabe, que, según antiguas pinturas cristianas y hebreas, fue usada en los días de Jesús, especialmente por los habitantes de Tierra Santa.

VEA TAMBIÉN El gol de Cristiano Ronaldo al mejor estilo de la serie Supercampeones con el que se convertiría en el primer jugador en ganar dos veces el Premio Puskás o

En un video que circula en redes sociales se puede ver que, mientras la estrella portuguesa del balompié camina por una zona en la que están presentes varios periodistas y fanáticos, Al-Faryan le entrega el bisht y Ronaldo, quien lo recibe amablemente con su mano derecha, pero el comunicador procede a abrir el atuendo alrededor de su espalda para presionarlo a que lo vista.

Sobre el gesto, que en cámara quedó registrado como una aparente imposición a usar inmediatamente la túnica, el jugador de 40 años solamente sonrió y agradeció el detalle, antes de ser besado en su mejilla.

Y es que una vez el periodista —conocido como el 'Rey de los Flashes' por lo mediático que es— abriga a Ronaldo con el elemento cultural, procede a darle tomarlo de los hombros para acercarlo hacia él y besar su mejilla derecha.

"Gracias, genial, gracias, hombre", dice la figura del Al-Nassr antes de alejarse de la multitud que lo está filmando con cámaras y celulares.

Cabe recordar que el argentino Messi usó el bisht tras hacerse con su primer Mundial luego de que el jeque Tamim bin Hamad al Thani, emir de Catar, le ofreciera ponérselo mientras caminaba para recibir el trofeo mundialista.

El actual jugador del Inter de Miami aceptó entonces la decisión y se volteó para que el jeque le pusiera el bisht, con el que salió en las emblemáticas imágenes de esa noche en la que La Albiceleste derrotó a Francia.

Varios fanáticos de ambos referentes futboleros percibieron en su momento aquel triunfo de 'La Pulga' como un final al eterno debate sobre quién es mejor, generado durante la mejor época de cada uno marcada, entretanto, por la rivalidad de los equipos que defendieron a inicios de los 2000 y en los que hoy son recordados como ídolos, Real Madrid y Barcelona.

Dentro de esa constante discusión, que revive cada vez que alguno suma un éxito más a su carrera, los seguidores del 'Bicho' prevalecen su marca de ser el máximo goleador en la historia, pues, con 945 anotaciones a la fecha, está cerca de llegar a la absurda cifra de mil tantos.

VEA TAMBIÉN “Algún día”: Hansi Flick se refirió a la posibilidad de que Lamine Yamal se quede con el Balón de Oro o

Otros, por su parte, prefieren seguir disfrutando de ambos talentos sin llegar a compararlos incluso desde aquella icónica época en la que se instauró un precedente del deporte mundial que ha inspirado a miles de generaciones, incluso a futbolistas con los que Ronaldo y Messi han llegado a compartir en el terreno de juego.