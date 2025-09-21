NTN24
Domingo, 21 de septiembre de 2025
Domingo, 21 de septiembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Periodista le da un beso a Cristiano Ronaldo tras ponerle la misma capa que usó Messi cuando levantó la Copa del Mundo en Catar

septiembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi - Fotos EFE
El jugador, que está cada vez más cerca de llegar a los mil goles, aceptó amablemente el gesto del comunicador deportivo.

El periodista árabe Ibrahim Al-Faryan le puso al futbolista Cristiano Ronaldo la misma capa que vistió Lionel Messi en Catar cuando ganó la Copa del Mundo de 2022 y levantó el trofeo.

Se trata del 'bisht', una túnica exterior suelta de carácter ceremonial y de gran prestigio en la cultura árabe, que, según antiguas pinturas cristianas y hebreas, fue usada en los días de Jesús, especialmente por los habitantes de Tierra Santa.

o

En un video que circula en redes sociales se puede ver que, mientras la estrella portuguesa del balompié camina por una zona en la que están presentes varios periodistas y fanáticos, Al-Faryan le entrega el bisht y Ronaldo, quien lo recibe amablemente con su mano derecha, pero el comunicador procede a abrir el atuendo alrededor de su espalda para presionarlo a que lo vista.

Sobre el gesto, que en cámara quedó registrado como una aparente imposición a usar inmediatamente la túnica, el jugador de 40 años solamente sonrió y agradeció el detalle, antes de ser besado en su mejilla.

Y es que una vez el periodista —conocido como el 'Rey de los Flashes' por lo mediático que es— abriga a Ronaldo con el elemento cultural, procede a darle tomarlo de los hombros para acercarlo hacia él y besar su mejilla derecha.

"Gracias, genial, gracias, hombre", dice la figura del Al-Nassr antes de alejarse de la multitud que lo está filmando con cámaras y celulares.

Cabe recordar que el argentino Messi usó el bisht tras hacerse con su primer Mundial luego de que el jeque Tamim bin Hamad al Thani, emir de Catar, le ofreciera ponérselo mientras caminaba para recibir el trofeo mundialista.

El actual jugador del Inter de Miami aceptó entonces la decisión y se volteó para que el jeque le pusiera el bisht, con el que salió en las emblemáticas imágenes de esa noche en la que La Albiceleste derrotó a Francia.

Varios fanáticos de ambos referentes futboleros percibieron en su momento aquel triunfo de 'La Pulga' como un final al eterno debate sobre quién es mejor, generado durante la mejor época de cada uno marcada, entretanto, por la rivalidad de los equipos que defendieron a inicios de los 2000 y en los que hoy son recordados como ídolos, Real Madrid y Barcelona.

Dentro de esa constante discusión, que revive cada vez que alguno suma un éxito más a su carrera, los seguidores del 'Bicho' prevalecen su marca de ser el máximo goleador en la historia, pues, con 945 anotaciones a la fecha, está cerca de llegar a la absurda cifra de mil tantos.

o

Otros, por su parte, prefieren seguir disfrutando de ambos talentos sin llegar a compararlos incluso desde aquella icónica época en la que se instauró un precedente del deporte mundial que ha inspirado a miles de generaciones, incluso a futbolistas con los que Ronaldo y Messi han llegado a compartir en el terreno de juego.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Cristiano

Lionel Messi Qatar 2022

Curiosidades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump evade pregunta sobre carta enviada por Nicolás Maduro: "Veremos qué sucede con Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Carlos A. Giménez y Nicolás Maduro (EFE)
Carlos A. Giménez

"No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles": congresista Carlos A. Giménez tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

YouTube - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen venezolano

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Foto de protestas en Nueva York (AFP)
Donald Trump

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Más de Deportes

Ver más
Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, y juego de Eliminatorias entre Colombia y Venezuela - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

El técnico de Bolivia confía en una victoria de Colombia ante La Vinotinto en busca del repechaje: "Tiene para ganarle, se juega el prestigio"

Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic reveló que cuando Federer, Nadal y Murray se retiraron del tenis una parte de su carrera “se fue con ellos”

Selección Colombia celebra tanto ante Rumania en amistoso - Foto: EFE
Selección Colombia

Fue desconvocado futbolista colombiano que fue titular contra Argentina en último partido de las Eliminatorias

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, y juego de Eliminatorias entre Colombia y Venezuela - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

El técnico de Bolivia confía en una victoria de Colombia ante La Vinotinto en busca del repechaje: "Tiene para ganarle, se juega el prestigio"

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump respondió con firmeza a los rumores sobre su supuesta muerte y el revuelo que provocaron los hematomas en sus manos

Avanza las investigaciones sobre Síndrome de Down | Foto Canva
Síndrome de down

Científicos logran eliminar el cromosoma causante del síndrome de Down en laboratorio

Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic reveló que cuando Federer, Nadal y Murray se retiraron del tenis una parte de su carrera “se fue con ellos”

Selección Colombia celebra tanto ante Rumania en amistoso - Foto: EFE
Selección Colombia

Fue desconvocado futbolista colombiano que fue titular contra Argentina en último partido de las Eliminatorias

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

"Lo que están haciendo en EE. UU. con respecto a Venezuela es un mensaje para Petro", Francisco Santos sobre posible descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Colombia

Alcalde Carlos Galán confirma financiamiento de 5,7 billones de pesos para terminar el Metro de Bogotá y promete la llegada de más trenes este año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda