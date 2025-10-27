NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Deportes

Messi habló sobre su participación en el próximo Mundial y reveló la fecha en la que anunciará su decisión

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi con la Copa del Mundo (EFE)
El jugador argentino se refirió al tema durante una entrevista con la cadena NBC en la que abordó su renovación con el Inter Miami.

El astro argentino Lionel Messi habló sobre su participación en el Mundial del próximo año y dijo tener "todas las ganas" de liderar a la Albiceleste en la defensa del título. Además, reveló la fecha en la que anunciará su decisión definitiva.

El futbolista de 38 años habló del tema durante una entrevista con la cadena NBC tras su reciente renovación con el Inter Miami, donde aseguró que su decisión sobre su participación en la Copa del Mundo se conocerá hasta principios de año.

"La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy", precisó.

Y añadió: "Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión".

Los equipos de la MLS suelen comenzar la pretemporada en enero mientras el Mundial del próximo año está programado para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante su entrevista, Messi dijo que tienen todas ganas de participar en la competencia en Norteamérica al tratarse de una nueva edición de un Mundial de Fútbol.

"Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales", comentó.

Sobre el triunfo de Argentina en la pasada cita de Qatar 2022, aseguró que fue el “sueño cumplido de su vida".

"También es verdad que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel individual ya nivel de equipo con el Barcelona", dijo.

Se trató de una de las pocas entrevistas que ha concedido La Pulga desde su llegada a la liga norteamericana (MLS) en 2023. En ella, también dijo que su vida en Miami la disfruta mucho.

"Es una ciudad que nos permite vivir muy bien, que nos hace disfrutar de la vida, que nos permite estar tranquilos, que permite a los niños ser ellos mismos y vivir el día a día", aseveró.

