Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Messi

'Cláusula Beckham': la medida que podría sellar el FC Barcelona para que Messi tenga su último baile con la camiseta azulgrana

noviembre 12, 2025
Por: Nucho Martínez
Camp Nou, estadio del FC Barcelona - Lionel Messi, futbolista argentino - Fotos: EFE
El astro argentino se encuentra en el lugar que fue su casa por muchos años y desde ya se especula sobre su épico retorno al cuadro catalán.

Durante las últimas horas, una foto de Lionel Messi vestido con ropa casual dentro del terreno de juego del Camp Nou ha ilusionado a la fanaticada del FC Barcelona.

o

Por estos días, el astro argentino se encuentra en el lugar que fue su casa por muchos años y desde ya se especula sobre su épico retorno al cuadro catalán.

En medio de los rumores, la prensa española habla de la 'Cláusula Beckham', el trato que podría sellar el FC Barcelona para que el 10 argentino tenga su último baile con la camiseta azulgrana.

¿Qué se entiende por 'Cláusula Beckham’?

Es una particular medida adoptada por la Major League Soccer (MLS) que permite a los jugadores ser cedidos temporalmente a otros clubes durante el parón invernal, sin rescindir su contrato en Estados Unidos.

o

La temporada de la MLS se divide en dos fases: la temporada regular y la ronda de playoffs o postemporada. En la primera fase compiten los 26 equipos de la liga divididos en dos sectores: Conferencia Este (14 equipos) y Conferencia Oeste (12 equipos).

La temporada regular se desarrolla entre febrero y octubre, una vez finalizada, los siete mejores equipos de cada conferencia se clasifican a los playoffs que finalizan a principios de diciembre.

Durante el receso entre campañas, los jugadores pueden irse cedidos temporalmente a otros clubes que disputen ligas que siguen en curso sin romper su vínculo con la franquicia de la MLS a la que prestan sus servicios.

Como dictamen general del torneo norteamericano, la cesión debe terminar antes del comienzo de la nueva temporada de liga.

El caso de Messi no sería algo nuevo para la MLS, pues hay precedentes que avalan la fiabilidad de la mencionada cláusula.

o

Entre los jugadores que se fueron a préstamo en el parón invernal de la MLS aparecen: Landon Donovan, Thierry Henry, Robbie Keane, David Beckham, entre otros.

Al margen de que se cierre el trato entre el capitán de la ‘albiceleste’ y el club de sus amores, 'Leo’ ha confirmado su deseo de regresar a la ciudad donde ha pasado la mayor parte de su vida.

