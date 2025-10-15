NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Cristiano Ronaldo, máximo artillero de las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo, máximo artillero de las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo registra un nuevo récord; el portugués se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas

octubre 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
El atacante fue uno de los protagonistas del encuentro en el empate 2-2 de la selección de Portugal ante Hungría.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo continúa marcando récords a sus 40 años; en su más reciente actuación con el combinado luso, marcó dos tantos en la igualdad de su selección ante el conjunto húngaro por la cuarta fecha de las clasificatorias a la Copa del Mundo de 2026.

CR7 se fue de doblete; el primer gol lo hizo a los 22 del tiempo inicial, luego de recepcionar un centro de Nélson Semedo, el cual mandó al fondo de la red; su segundo tanto llegó por medio de una volea sobre los 48 de juego, tras una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Con las dos anotaciones en el encuentro ante Hungría, el nacido en Portugal llegó a un total de 41 anotaciones en las Eliminatorias Mundialistas, número con el cual supera el registro que ostentaba desde el año 2016 el guatemalteco Carlos “Pescaito” Ruiz, quien marcó 39 dianas.

El astro portugués podría seguir ampliando esta marca, teniendo en cuenta que a su país aún le quedan dos juegos por disputar en las clasificatorias al Mundial de 2026 que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos.

o

El futbolista argentino Lionel Messi, con 36 tantos en su historial, cierra el top tres de los jugadores con más goles por las Eliminatorias Mundialistas.

Además de convertirse en el máximo artillero de clasificatorias a una Copa del Mundo, el delantero sigue sumando goles en su registro personal, en el cual ostenta un total de 947 tantos a lo largo de su carrera deportiva entre clubes y selección. Hecho que cada vez lo aproxima a su tan anhelado registro de los 1000 goles, un objetivo que tiene el CR7 antes de dar un paso al costado como futbolista profesional.

¿Cómo va Portugal en las eliminatorias?

Con el empate ante Hungría, la selección lusa lidera el grupo con 10 unidades, pero aún no se encuentra clasificada al Mundial de 2026; aunque le lleva cinco puntos de diferencia al conjunto húngaro, deberá vencer en la doble fecha FIFA del mes de noviembre a sus similares de Irlanda y Armenia para sellar su cupo directo al certamen mundialista.

Temas relacionados:

Eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo

CR7

Goleadores

Selección de Portugal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Uruguay se prepara para votar la primera ley de eutanasia en América Latina

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Foto X: USMC (U.S. Marines)/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está en plena acción la fase dos, desalojar a Maduro del poder": Antonio de la Cruz tras confirmación de Trump de autorización a operaciones de la CIA en Venezuela

Atentado con drones en Ecuador - Canva y EFE
Colombia

Atacan con drones la casa de un alcalde en Colombia: "Un ataque directo contra la institucionalidad democrática"

Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen de Maduro

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Más de Deportes

Ver más
Juegos Panamericanos - Foto AFP
Juegos Panamericanos

⁠Esta es la capital sudamericana que superó a dos ciudades brasileñas y fue elegida sede de los Juegos Panamericanos de 2031

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Portero de la selección Colombia es blanco de duras críticas luego de que le anotaran gol de más de mitad de cancha: "Un arquero normalito"

LeBron James | Foto: EFE
LeBron James

LeBron James anuncia importante "decisión" que aviva rumores sobre el fin de su legendaria carrera

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Grupo Hamás
Hamás

Hamás asegura que necesita más tiempo para estudiar el plan de Trump que busca el fin de la guerra en Gaza

Juegos Panamericanos - Foto AFP
Juegos Panamericanos

⁠Esta es la capital sudamericana que superó a dos ciudades brasileñas y fue elegida sede de los Juegos Panamericanos de 2031

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Portero de la selección Colombia es blanco de duras críticas luego de que le anotaran gol de más de mitad de cancha: "Un arquero normalito"

María Corina Machado, líder venezolana - Foto: EFE
María Corina Machado

Homenaje a María Corina Machado tras recibir Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en Venezuela

El “Oscar del Turismo” fue para la ciudad de Quito - Foto referencia: Canva
Premio

Ciudad latinoamericana nuevamente es galardonada con el Óscar del turismo

Donald Trump recibe mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio - Foto AFP
Israel - Hamás

AFP informa que la Casa Blanca está a punto de declarar el fin de la guerra en Gaza

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador - Foto AFP
Captura

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador que se había fugado de una cárcel de Guayaquil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda