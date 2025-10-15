Cristiano Ronaldo registra un nuevo récord; el portugués se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo continúa marcando récords a sus 40 años; en su más reciente actuación con el combinado luso, marcó dos tantos en la igualdad de su selección ante el conjunto húngaro por la cuarta fecha de las clasificatorias a la Copa del Mundo de 2026.

CR7 se fue de doblete; el primer gol lo hizo a los 22 del tiempo inicial, luego de recepcionar un centro de Nélson Semedo, el cual mandó al fondo de la red; su segundo tanto llegó por medio de una volea sobre los 48 de juego, tras una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Con las dos anotaciones en el encuentro ante Hungría, el nacido en Portugal llegó a un total de 41 anotaciones en las Eliminatorias Mundialistas, número con el cual supera el registro que ostentaba desde el año 2016 el guatemalteco Carlos “Pescaito” Ruiz, quien marcó 39 dianas.

El astro portugués podría seguir ampliando esta marca, teniendo en cuenta que a su país aún le quedan dos juegos por disputar en las clasificatorias al Mundial de 2026 que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos.

El futbolista argentino Lionel Messi, con 36 tantos en su historial, cierra el top tres de los jugadores con más goles por las Eliminatorias Mundialistas.

Además de convertirse en el máximo artillero de clasificatorias a una Copa del Mundo, el delantero sigue sumando goles en su registro personal, en el cual ostenta un total de 947 tantos a lo largo de su carrera deportiva entre clubes y selección. Hecho que cada vez lo aproxima a su tan anhelado registro de los 1000 goles, un objetivo que tiene el CR7 antes de dar un paso al costado como futbolista profesional.

¿Cómo va Portugal en las eliminatorias?

Con el empate ante Hungría, la selección lusa lidera el grupo con 10 unidades, pero aún no se encuentra clasificada al Mundial de 2026; aunque le lleva cinco puntos de diferencia al conjunto húngaro, deberá vencer en la doble fecha FIFA del mes de noviembre a sus similares de Irlanda y Armenia para sellar su cupo directo al certamen mundialista.