Miércoles, 15 de octubre de 2025
Néstor Lorenzo evaluó el rendimiento de los jugadores tras la doble fecha FIFA de octubre- Foto:; EFE
Selección Colombia

“El balance es positivo con todos”: así evaluó Néstor Lorenzo el rendimiento de los jugadores de la selección Colombia, tras la doble fecha FIFA de octubre

octubre 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los primeros juegos de preparación de la Tricolor dejaron un saldo de una victoria y un empate, que volverá a tener acción el próximo mes de noviembre.

Durante la doble fecha del mes de octubre, la selección Colombia se midió ante sus similares de México y Canadá en territorio estadounidense, encuentros que dejaron como saldo un triunfo y un empate.

Contra el combinado mexicano, el conjunto tricolor tuvo una mayor efectividad al momento de definir, pues de los cuatro remates directos al arco, todos terminaron en la red del equipo rival, hecho que les permitió hacerse con los tres puntos.

Para el juego ante Canadá, el técnico Néstor Lorenzo tomó la decisión de rotar el equipo y darle la oportunidad de sumar minutos a algunos jugadores que no habían tenido participación durante el encuentro ante México, esto con la finalidad de evaluar el rendimiento individual y colectivo de cada uno de los futbolistas.

Los cambios ejecutados por el entrenador no tuvieron el efecto que el estratega argentino al mando de Colombia esperaba, pues durante la mayor parte del partido al equipo le costó generar opciones de peligro, se vio un poco desconcentrado, no se dieron las conexiones que el estratega esperaba dentro del terreno de juego, situación que se vio reflejada en el marcador que finalizó en empate sin goles.

Finalizado el encuentro de la selección Colombia ante su similar de Canadá, Néstor Lorenzo entregó un balance del juego, del rendimiento de los jugadores, de lo que le dejó esta fecha FIFA y de lo que espera de sus elegidos.

Respecto al partido ante los “Rojos”, destaco las cualidades que tiene el seleccionado norteamericano, el cual calificó como un encuentro de “octavos o cuartos de una Copa del Mundo”. “Es un rival muy duro, muy físico, al estilo europeo en su juego. No pudimos encontrar los circuitos y generar un buen fútbol en muchos espacios del partido”, indicó.

En cuanto al desempeño de los jugadores, manifestó que el “balance es positivo”, a pesar de la desconcentración que se reflejó dentro del terreno de juego. De igual manera, enfatizo que tras estos primeros encuentros de fogueo “irá sacando conclusiones”, teniendo como base lo visto ante México y Canadá.

Respecto a las mayores dificultades del equipo dentro de la cancha, Néstor Lorenzo señaló que: “Nos costó armar las sociedades que imaginábamos. Típico de un equipo que se retoca de un partido a otro”.

“Tenemos dos equipos de categoría. Podemos contar con dos equipos de categoría para competir a buen nivel. Eso me deja conforme”, manifestó el técnico de la Tricolor respecto a los cambios en la titular que hizo en los dos encuentros ante las selecciones norteamericanas.

Frente al desempeño individual de cada uno de los jugadores, queda claro que: “El balance es positivo con todos, han cumplido (...) La competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado. Continuamente estamos evaluando sus actuaciones en los clubes y eso nos da la sensación de traerlos a competir acá”.

