Críticas a la FVF tras oficializar al nuevo entrenador de La Vinotinto que asumirá de cara a los juegos ante Argentina y Belice: "El chiste se cuenta solo"

Semanas después de la debacle de La Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas, tras caer goleada por 6 a 3 ante la selección Colombia en la última jornada, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) finalmente oficializó al entrenador que dirigirá a la selección venezolana en los próximos dos encuentros amistosos.

Tras despedir al argentino Fernando Batista, la FVF nombró en el cargo al exjugador Oswaldo Vizcarrondo actual entrenador de la selección Sub-17.

Vizcarrondo será el encargado de dirigir los dos encuentros amistosos de la doble fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice. No obstante, la FVF aclaró que el exdefensor de La Vinotinto estará en el cargo de manera interina.

“Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de la Vinotinto para los amistosos de la fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice”, indicó la FVF en un comunicado.

A su vez, la Federación dio a conocer al cuerpo técnico que lo acompañará para los encuentros que se disputarán en Estados Unidos entre el 10 y el 14 de octubre.

“Le acompañarán Fernando Aristeguieta y Mario Rondón como asistentes técnicos en su grupo de trabajo”, agregó el comunicado.

Precisamente, los aficionados no dudaron en lanzar duras críticas contra la FVF tras confirmarse el cuerpo técnico que acompañará a Vizcarrondo.

Muchos apuntaron contra Aristeguieta, quien actualmente se desempeña como entrenador del Caracas FC.

“Piensan que Aristeguieta es Carlos Bianchi, Ancelotti, Luis Enrique y Hansi Flick en una sola persona”; “El chiste se cuenta solo”; “Una burla que lleven a Aristeguieta, qué desastre”; “Sinvergüenzas”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.