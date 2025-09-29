NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Selección Colombia

La selección Colombia debuta con triunfo en el Mundial Sub-20 con gol que fue revisado por el nuevo sistema del VAR

septiembre 29, 2025
Por: Luis Cifuentes
Triunfo de Colombia en el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
La selección Tricolor venció a Arabia Saudita en el segundo encuentro del Grupo F de la cita orbital que se disputa en Chile.

La selección Colombia debutó este lunes en el Mundial Sub-20 de Chile ante la selección de Arabia Saudita con un triunfo que le permite estar en lo más alto del Grupo F.

El debut de la selección Colombia tuvo lugar en la ciudad de Talca ante miles de aficionados colombianos que hicieron presencia en el estadio Fiscal para ver a los cafeteros.

El triunfo por 1 a 0 les da tranquilidad a los cafeteros en la tabla de posiciones, pese a que durante los 90 minutos sufrieron ante la selección asiática que mostró buen fútbol y por momentos los complicó.

El gol de la Tricolor llegó a los 64 minutos tras una recuperación de Jordan Barrera cerca del área rival para luego asistir a Óscar Perea, quien solamente tuvo que empujar el balón para concretar el único tanto del encuentro.

El tanto tuvo la revisión del VAR a pedido del cuerpo técnico de la selección saudí que pidió falta a favor de su equipo, no obstante, el árbitro negó la solicitud y confirmó el tanto para Colombia.

Cabe resaltar que en este Mundial Sub-20 la FIFA está probando un nuevo sistema del VAR denominado Football Video Support (FVS) y que consiste en revisiones solicitadas a pedido, dos tarjetas por cada equipo, y que solamente son sancionadas por el árbitro central. En caso de que un pedido sea rechazado, el equipo perderá la tarjeta, no obstante, si se atiende la decisión en el mismo sentido, la tarjeta se mantendrá.

Con el debut victorioso, la selección Colombia es líder de la zona F junto con Noruega, que a primera hora venció también por la mínima diferencia a Nigeria.

En el próximo encuentro, Colombia se medirá a Noruega para asegurar su paso a los octavos de final.

