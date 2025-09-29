Medallista olímpico venezolano criticó duramente a La Vinotinto tras su eliminación del Mundial 2026: "El día que estos jugadores sepan lo que es pasar roncha"

La dura derrota de la selección venezolana ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas sigue generando todo tipo de reacciones por parte de los aficionados.

Recientemente, un reconocido deportista venezolano se fue lanza en ristre contra La Vinotinto por su debacle en las clasificatorias que incluso le impidió a La Vinotinto soñar con el repechaje para el Mundial de 2026.

Se trata del medallista olímpico Rubén Limardo, quien criticó a los jugadores de La Vinotinto y cuestionó el apoyo que tienen los futbolistas por encima de otros deportes en Venezuela.

En una entrevista para el programa Café Deportivo, Limardo cuestionó el rendimiento deportivo de La Vinotinto y apuntó contra los jugadores.

Limardo, medallista de oro en Londres 2012 en Esgrima, aseguró que quienes crearon falsas expectativas con respecto a la selección venezolana fueron los periodistas.

“Cuando un atleta voltea la bandera y lo tratan como un ídolo. Yo he representado a Venezuela con mucho orgullo y he ganado muchísimas medallas para mi país”, aseguró.

A su vez, cuestionó el apoyo que recibe el fútbol por encima de otros deportes como la esgrima; no obstante, aclaró que “no se puede competir con un deporte que genera muchísimo”.

“El día que estos jugadores sepan lo que es pasar roncha, dormir en un aeropuerto, que no tengan para, como muchos atletas hemos pasado, ellos van a entender lo que es ganar con la Vinotinto”, señaló.

Al mismo tiempo, relató la ocasión en la que le pidió un autógrafo de un jugador de La Vinotinto y este se negó.

“Una vez fuimos a pedirle un autógrafo a uno de los jugadores en una tienda Adidas, yo siendo campeón olímpico, y me dijo que no”, narró.

“Hay que enseñar esa humildad que no todos la tienen”, resaltó.

Por último, indicó que él sabía lo que iba a pasar con La Vinotinto dado el bajo rendimiento mostrado en los últimos juegos de Eliminatorias.

“Yo como atleta sabía que iba a pasar esto, por la calidad del juego por cómo se venía jugando”, subrayó.