NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Dayro Moreno

Dayro Moreno reveló detalles de cómo lo recibieron los jugadores de la selección Colombia a su llegada a la convocatoria

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Dayro Moreno, delantero de la selección COlombia / FOTO: EFE
El veterano delantero fue convocado para la última doble fecha eliminatoria y aunque no fue titular, si vio minutos en el partido frente a Bolivia.

La selección Colombia finalizó su participación en la eliminatoria mundialista de gran manera derrotando a Bolivia en Barranquilla, goleando a Venezuela en Maturín y certificando su paso al mundial 2026, ubicándose tercero en la clasificatoria.

Otro hecho que destacó en la ‘tricolor’ en esta última convocatoria fue el llamado del técnico Néstor Lorenzo al goleador del Once Caldas Dayro Moreno, jugador que era pedido por la afición, pues, pese a su edad, sigue activo con el gol; actualmente es el goleador de la Copa Sudamericana y el máximo artillero del fútbol colombiano.

Su llamado fue una sensación en la opinión pública que celebró su convocatoria y esperaba verlo jugar, y aunque no fue titular en ninguno de los dos partidos, si estuvo en los últimos 15 minutos del juego en Barranquilla ante Bolivia, recibiendo la ovación del respetado.

Recientemente, Dayro habló sobre su llegada a la concentración ante este nuevo llamado, tras nueve años de ausencia, y aseveró que “es una familia”.

Empezaron a llegar todos, James, Lucho, la verdad como si fuéramos hermanos de toda la vida, la humildad, su sencillez, aparte de ser referentes históricos lo reciben a uno, fueron llegando todos y la verdad es una familia”, comentó.

Luego aseguró que dentro de la selección hay un equipo en el que nadie se cree más que nadie: “Allá todos somos iguales, no depende la fama ni el dinero, es familia y humildad. Yo llego y todo es lineal, ninguno por encima, por eso estamos donde estamos, en el mundial, porque nadie se cree más que nadie”.

Por último, reveló como lo trataron en la concentración: “Llegué y me mostraron respeto, que el goleador del fútbol colombiano, el histórico, gente experimentada con títulos y fama, pero el respeto que me dieron, la verdad, sin palabras”.

Colombia volverá a jugar en octubre dos amistosos en las fechas FIFA ante México y Canadá en el que se espera saber si Dayro volverá a ser convocado.

