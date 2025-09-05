Luis Díaz no escatimó en elogios para Dayro Moreno y afirmó que hay que ponerlo como ejemplo: “es de admirar”

La selección Colombia logró su objetivo y se clasificó al Mundial de 2026, tras derrotar 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo consiguió montarse en la quinta posición de la tabla y ser una de las selecciones sudamericanas que disputarán el torneo más importante del mundo.

En el encuentro, uno de los jugadores colombianos que eran de los más esperados por los espectadores para que sumaran minutos en el campo del juego es el actual goleador histórico del FPC.

El artillero Dayro Moreno, quien volvió a la selección tras 9 años de ausencia, era uno de los nombres que más coreaban los colombianos.

Su ingreso al campo de juego se dio y aunque no pudo hacer gol, el delantero recibió elogios de todos, incluso de sus mismos compañeros.

El primero en rendirse ante el jugador de Once Caldas fue Luis Díaz, quien no dudo ni un segundo en expresar la admiración que siente por el goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

En la rueda de prensa postpartido, el extremo del Bayern Múnich fue consultado sobre el recibimiento que ha tenido Moreno, no solo por los hinchas, sino también por los mismos compañeros de selección.

Díaz comentó: “el recibimiento obviamente espectacular. Cada jugador que viene a aportarle a la selección y a portar esta camiseta es bien recibido”.

“Se lo merece, ha hecho un trabajo impecable y bueno, Dios también lo recompensó, lo trajo hasta acá en el momento indicado”, continuó diciendo.

El guajiro agregó que: “Si viene a aportar y hacer las cosas bien obviamente va a ser muy bien recibido por nosotros porque somos una familia, somos un grupo tranquilo, que siempre tira para adelante y que a todos les hace bien”.

Y puntualizó que está muy feliz por Dayro: “Muy feliz por él, que siga trabajando de esa manera. Es un gran goleador, una gran persona y lo poco que he compartido con él ha demostrado que es una persona muy humilde, que trabaja, que está mentalizada en lo que quiere y que siempre quiere más, de eso se trata”.

“Hay muchos ejemplos en el ámbito del fútbol y hay que tomarlo como ejemplo. Mira la edad que tiene y sigue trabajando, sigue con hambre de gloria y siempre tratando de marcar goles, y eso es de admirar”, señaló.

‘Lucho’ concluyó diciendo: “tenemos personas como esas en la selección, nosotros los que venimos de atrás vamos a tratar de tirar para el mismo lado, entonces muy feliz por él”.

En el minuto 82 del compromiso ante Bolivia, el estadio Metropolitano coreaba un solo nombre: Dayro Moreno, quien ingresó como reemplazo de Jhon Córdoba.

El jugador de Once Caldas regresó a la ‘Tricolor’ tras 9 años de no ser convocado, ya que la última vez que portó los colores del conjunto nación fue en septiembre de 2016, durante la era del argentino José Néstor Pékerman.

Con Dayro en el terreno de juego, Colombia aseguró su cupo al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El último partido que enfrentarán los cafeteros será contra una necesitada Venezuela, el próximo martes 9 de septiembre en Maturín.

Allí, mientras la ‘Tricolor’ jugará su último partido de Eliminatorias Sudamericanas, la ‘Vinotinto’ deberá derrotar a su país hermano para mantenerse en el puesto de repechaje.